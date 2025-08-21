Subito esonero in Serie A, come un fulmine a ciel sereno. La squadra nerazzurra dovrà immediatamente cambiare allenatore?

Mancano ormai solo un paio di giorni all’avvio ufficiale della nuova stagione di Serie A. Un campionato che vede sulla carta il Napoli di Antonio Conte come la squadra da battere, visto che è campione in carica. Gli azzurri però dovranno fronteggiare la folta concorrenza delle rivali d’alta classifica.

C’è grande curiosità per questo campionato ormai agli albori; soprattutto per le tante squadre che hanno cambiato allenatore e dunque stanno iniziando un nuovo progetto tecnico da zero. Basti pensare che tra le big di Serie A soltanto Napoli e Bologna hanno confermato le guide tecniche dello scorso anno, mentre la Juventus è ripartita da Igor Tudor che era stato chiamato solo in primavera come traghettatore.

Incredibile ma vero, con la stagione neanche iniziata già si comincia a parlare di esoneri e panchine a rischio. Non certo per i risultati, visto che finora si sono disputate soltanto amichevoli, test in famiglia e primi turni di Coppa Italia. Bensì stanno già facendo discutere le quote e le previsioni dei bookmakers sulle panchine di Serie A.

Quote esoneri Serie A: subito a rischio Juric e Chivu

Secondo quanto riporta Agipronews, molti bookmakers sono concordi sul fatto che tra i possibili esoneri prematuri nella nuova stagione spicchi l’opzione di Ivan Juric. L’allenatore dell’Atalanta, scelto a sorpresa per rimpiazzare Gasperini dopo i flop con Roma e Southampton, sarebbe a serio rischio.

Gli scommettitori sono abbastanza convinti che Juric, abituato da sempre a lottare per le salvezze tranquille, non riesca a reggere il doppio impegno campionato-Champions League. Dunque l’esonero entro Natale si gioca a soli 2.00, lo stesso valore di Eusebio Di Francesco, neo tecnico del Lecce e, suo malgrado, esperto in retrocessioni.

Non se la passa bene, sempre secondo i bookies, neanche Cristian Chivu. La scelta per la panchina dell’Inter è già sotto pressione, visto che il suo esonero o le dimissioni entro la fine del girone d’andata sono quotate tra i 4.00 ed i 5.00 dalle varie agenzie.

Ed ancora, tra gli allenatori con meno fiducia spuntano anche i vari Cuesta del Parma, Gilardino al Pisa, Pisacane del Cagliari e Zanetti con il suo Hellas Verona: tutti dati a 2.75 per un esonero entro la fine del 2025. In generale le agenzie di scommesse danno invece maggiore fiducia a Conte, Allegri e Tudor, rispettivamente tecnici di Napoli, Milan e Juve, le tre squadre che dovrebbero giocarsi il titolo almeno secondo le previsioni teoriche.