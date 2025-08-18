Sono questi i passaggi da seguire per pulire le valigie dopo un viaggio e rimetterle a posto fino alla prossima partenza: saranno sempre come nuove.

Manca davvero poco ed anche agosto è quasi giunto al termine. Un’estate intenda dal punto di vista del caldo, ma che via via sta per giungere al termini. In queste ultime settimane ci sarà ancora qualche partenza, ma la maggior parte è già in viaggio sulla strada del ritorno. Ciò che resta è sicuramente un bagaglio ricco di ricordi ed emozioni.

Ma a proposito di bagagli, avete già disfatto le vostre valigie, ma soprattutto le avete pulite correttamente prima di metterle via? Ebbene, nonostante possa sembrare una domanda ovvia, in realtà sono in molti a non pulirle affatto o a farlo in modo sbagliato. Per evitare di lasciare dello sporco nascosto, ecco come si dovrà agire.

Come pulire le valigie in modo accurato per eliminare tutto lo sporco, anche quello più nascosto

Pulire le valigie dopo un viaggio è una buona abitudine per mantenerle in buono stato e igieniche, eliminando così non solo lo sporco accumulato al suo interno, ma anche eventuali germi e batteri che possono essere stati trasportati senza nemmeno rendercene conto. Ecco quindi, una mini guida su come agire.

Il procedimento sarà leggermente diverso in base alla tipologia di valigia che abbiamo davanti, nello specifico, ecco come procedere per quanto riguardare l’esterno:

Valigie rigide (policarbonato, ABS, alluminio):

Rimuovere la polvere con un panno asciutto o un’aspirapolvere.

Lavare l’esterno con un panno umido, acqua tiepida e sapone neutro.

Risciacquare con un altro panno solo con acqua.

Asciugare con un panno asciutto.

Lucidare (facoltativo): si possono usare prodotti specifici per plastiche o metalli se vuoi ripristinare la brillantezza.

Valigie in tessuto (nylon, poliestere, tela):

Aspirapolvere per togliere briciole e polvere.

Spazzola morbida con acqua e sapone per strofinare eventuali macchie.

Tamponare con un panno umido per togliere i residui.

Lasciare asciugare all’aria, all’ombra.

Per quanto riguarda l’interno invece il procedimento sarà uno soltanto. Quindi, svuotare completamente la valigia. Usare l’aspirapolvere per rimuovere polvere, capelli, sabbia o altro. Prendere un panno inumidito con acqua e con sapone neutro e passarlo sulle fodere interne. Disinfettare (facoltativo) con uno spray delicato o salviette. Per eliminare odori invece, mettere un po’ di bicarbonato in un sacchettino aperto dentro la valigia e chiuderla per 24 ore. Ed ecco che in poche mosse, le valigie saranno perfette.