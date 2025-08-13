C’è una bella notizia che riguarda chi fa regolarmente un prelievo al Bancomat: il Governo ha stravolto tutto.

Molte persone hanno l’abitudine di pagare con mezzi di pagamento tracciabili mentre altri fanno periodicamente un prelievo al Bancomat per avere la liquidità per sostenere varie uscite. Come è noto quando si preleva, ci sono spesso delle commissioni da pagare.

È arrivata però una bella notizia per i cittadini abituati a fare prelievi allo sportello perché il Governo stravolge tutto. Ecco cosa sta succedendo.

Cosa cambia per i cittadini che fanno il prelievo al Bancomat

In Italia il 28 giugno sono entrate in vigore nuove disposizioni sulle commissioni Bancomat: sono aumentate quelle da versare quando si fanno dei prelievi allo sportello. Ma per dei cittadini che si lamentano, ce ne sono altri che festeggiano.

Sì, perché in Grecia è successo il contrario e sono state azzerate tutte le commissione legate al prelievo al Bancomat. La nuova normativa, stilata dal ministero delle Finanze di Atene, è diventata esecutiva l’11 agosto 2025. Di fatto invece che sostenere delle commissioni se si preleva presso uno sportello che non appartiene alla propria banca, ora non si dovrà farlo più.

Vengono azzerate tutte le commissioni per i prelievi Bancomat che erano a carico dei clienti delle banche elleniche che partecipino al sistema interbancario DIAS. Le commissioni saranno pari a zero anche nei casi di prelievi da fornitori terzi nei comuni in cui è presente un unico sportello bancomat (ATM). La nuova normativa ha fissato inoltre un tetto massimo a livello nazionale di 1,50 euro per le commissioni relative a tutte le altre transazioni gestite dagli sportelli ATM di fornitori terzi o di banche straniere.

La decisione di azzerare le commissioni per i prelievi in Grecia arriva dopo il caso dell’istituto di credito ellenico Piraeus Bank: la banca aveva comunicato di voler sostituire centinaia di suoi sportelli ATM con dispositivi simili forniti da una parte terza. A seguito di questa sostituzione i clienti avrebbero dovuto sborsare una commissione di 2 euro ogni volta per ritirare contanti.

Il Ministero delle Finanze ha dunque vietato l’imposizione di queste commissioni ed ora si potrà prelevare senza pagare somme in più. Non solo ma il ministro delle Finanze ellenico Kyriakos Pierrakakis ha dichiarato: “Aboliremo le commissioni ingiuste ed eccessive , assicurandoci che tutti i cittadini, ovunque vivano, avranno accesso gratis ai loro soldi”.

I cittadini italiani sperano che prima o poi questa decisione verrà presa anche in Italia, per la gioia di tutti i correntisti che prelevano contanti allo sportello regolarmente.