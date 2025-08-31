La carriera di Tadej Pogacar va già verso la conclusione? Novità in vista sia per il ciclista sloveno che per il mondo delle due ruote.

Senza dubbio il mondo del ciclismo in questo momento è dominato, almeno nelle categorie su strada, dallo strapotere di Tadej Pogacar. Lo sloveno è il migliore in assoluto ad oggi, avendo collezionato trionfi su trionfi, dominando sia le grandi classiche da gara secca, sia le corse a tappe. Non a caso ha già portato a casa 4 volte il Tour de France.

Pogacar però ha sempre ammesso, a stampa e tifosi, di non voler correre ancora a lungo. Il ciclista della UAE Team Emirates XRG sta ottenendo numerosi risultati positivi e prestigiosi, ma sa di non poter tenere questi ritmi in eterno. Possibile che già nel 2028, dopo le Olimpiadi di Los Angeles, Pogacar a soli 30 anni possa decidere di chiudere la propria carriera. O almeno è ciò che ha lasciato intuire nelle recenti dichiarazioni.

Un elemento che potrebbe indurre lo stesso Pogi ad accelerare o a confermare l’addio al ciclismo tra non troppi anni è la forte concorrenza. Non tanto dei suoi rivali attuali, come i vari Vingegaard, Van der Poel o Pedersen, bensì dei giovani in rampa di lancio, quei talenti del ciclismo pronti a fare il proprio ingresso nell’attività più competitiva.

Pogacar è avvisato: il baby Widar è un portento. Ha già battuto il record dello sloveno

In particolare in questi giorni sta facendo parlare di sé il talento enorme di Jarno Widar. Ovvero del giovanissimo ciclista belga, classe 2005, che secondo i più esperti potrà diventare ben presto uno dei migliori al mondo. Almeno le premesse ci sono tutte, visto che il 19enne sta ottenendo a livello juniores dei risultati spaventosamente promettenti.

Widar, che oggi corre per la Lotto nel Development Team, ha dato dimostrazione dei suoi grandi mezzi durante il Tour de l’Avenir, una manifestazione storica destinata ai ciclisti Under 23. Il talento belga ha persino battuto il record di Pogacar: ha scalato la rinomata salita di Tignes, percorso che fa parte anche del Tour de France, oltre 1 minuto più velocemente da quanto fatto dallo sloveno.

Il bello è che Widar lo ha fatto a 19 anni, mentre il precedente record di Pogacar risale a tre anni fa, quando l’attuale numero uno al mondo aveva 23 anni. Insomma, segnali chiari e costanti da parte di questo portento delle due ruote.

Il palmarès giovanile di Jarno Widar è già ricchissimo: nel 2024 ha trionfato sia al Giro d’Italia Next Gen sia al Giro della Valle d’Aosta. Vanta inoltre altri importanti successi come l’Alpes Isère Tour di categoria, la Liegi-Bastogne-Liegi U-23, la classifica generale della Rond d’Isard e bissando nel 2025 il successo in Valle d’Aosta.