Tadej Pogacar ha lanciato un messaggio forte e chiaro ai propri tifosi ed al mondo del ciclismo in generale: tutti a bocca aperta.

Il dominatore del ciclismo internazionale ad oggi ha un volto ed un nome ben riconosciuto. Quello di Tadej Pogacar, il corridore sloveno che si sta guadagnando questa reputazione altissima grazie ai risultati devastanti e vincenti nelle maggiori competizioni.

Pogacar è reduce da una stagione davvero esaltante, visto che ha appena conquistato la vittoria al Tour de France, la numero 4 della sua carriera. Ha fatto incetta di trionfi anche nelle grandi classiche primaverili e ha mantenuto saldo il primo posto nella classifica mondiale del ciclismo maschile su strada. Insomma, una sorta di atleta imbattibile, un punto di riferimento per tutti coloro che si avvicinano a questo sport.

Eppure qualcosa comincia a scricchiolare sulla bici di Pogacar. Il classe ’98 ha mandato dei segnali già al termine del Tour, quasi di stanchezza e di voglia di staccare la spina. In effetti da dopo le celebrazioni sugli Champs Elysées, il ciclista sloveno è quasi sparito dalla circolazione, rintanatosi nella sua privacy e lontano dai riflettori.

Pogacar si allontana dal ciclismo: il messaggio sulla t-shirt è un segnale evidente

Nei giorni scorsi Tadej Pogacar è ricomparso in pubblico, ma non per una competizione a cui partecipare. Bensì si è visto al Giro di Romandia femminile, per supportare la sua compagna, Urska Zigart, anche lei ciclista professionista che corre con il team AG Insurance-Soudal.

In questa occasione Pogi ha avuto modo di lanciare un messaggio ai media ed al mondo del ciclismo in generale. Si è presentato in sella ad una bici indossando una t-shirt con su scritto più volte “Please do not disturb”. Ovvero un monito a non disturbare il campione sloveno, che evidentemente ha bisogno di staccare la spina, non essere chiamato in causa in questo periodo e godersi il riposo dopo l’impresa al Tour de France.

Effettivamente già qualche settimana fa Pogacar aveva ammesso di volersi prendere un periodo di vacanza, non pensare alle competizioni a cui partecipare. Nelle ultime tappe del Tour aveva persino mostrato segni di stanchezza, a causa di una stagione lunga e ricca di impegni faticosi. La maglia indossata in Romandia non lascia più spazio all’immaginazione.

Ma quando tornerà Pogacar in sella per le competizioni ufficiali? La sua stagione non è affatto finita, ma non sarà protagonista fino a fine settembre, quando volerà in Ruanda per i Mondiali 2025 di ciclismo su strada. Dopo di che dovrebbe chiudere l’anno con la partecipazione al Giro di Lombardia.