Chiunque di noi potrebbe avere in casa un tesoro che può far guadagnare 18 mila euro. Ecco perché conviene controllare subito se si possiede questo oggetto.

In ogni casa si accumulano oggetti negli anni, comprati magari nei mercatini dell’usato, eredità di parenti oppure cimeli di famiglia. Questi possono avere un valore affettivo importante ma anche economicamente parlando possono far guadagnare dei soldi. Ma a volte, anche dietro agli oggetti più comuni, si può nascondere un tesoro.

E così ognuno di noi potrebbe ritrovarsi con un oggetto che, anche se non sembra, può far guadagnare una fortuna, ben 18 mila euro in pochi istanti. Ecco di quale si tratta.

L’oggetto che può far guadagnare 18 mila euro

Ognuno di noi potrebbe aver conservato in casa le vecchie monete in lire e si sa che alcune di queste sono molto ricercate dai collezionisti. Tuttavia anche le monete in euro, che attualmente circolano, possono valere una fortuna. E così in molti potrebbero ritrovarsi alcuni esemplari nel portafoglio o in qualche salvadanaio e guadagnare 18 mila euro.

Una moneta da 1 euro molto comune è stata infatti valutata questa cifra record: si tratta di un esemplare da 1 euro prodotta nel 2002 che raffigura l’Uomo Vitruviano ma che presenta degli errori di conio. Si sa che questi errori possono trasformare le monete in esemplari rari e apprezzati dai collezionisti. Nel caso di questa moneta che è stata valutata 18 mila euro ci sono 3 stelle in meno dalla faccia nazionale, 3 stelle parzialmente visibili, il bordo sinistro più sottile del destro e un doppio bordo nella parte interna.

Insomma sono presenti più errori di conio e per questo è molto ricercata. Oltre a questa moneta ce ne sono altre che sono dei veri tesori come le monete portoghesi con il sigillo reale sulla facciata posteriore raffigurante 5 stemmi araldici e 7 castelli. Si tratta in particolare di quelle del 2012 e del 2013 che hanno una tiratura limitata e, se presentano errori di conio, fanno salire il valore sopra i 1.000 euro.

Anche le monete del Principato di Monaco sono a tiratura limitata: quelle del 2006-2007 sono state coniate in 11.00 pezzi e possono avere un valore di 1000 euro. Infine, le monete da 1 euro del 2007 (2000 esemplari) coniate senza i marchi della Monnaie de Paris, la Zecca francese, oggi possono valere 10.000 euro. Insomma, anche le monete in euro possono valere una fortuna, come quella da 1 euro che può far guadagnare in un istante 18.000 euro.