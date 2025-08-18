A pochi giorni dalla morte dell’amato conduttore Pippo Baudo è spuntato il contenuto dell’ultima chiamata che ha sconvolto tutti.

La morte dell’amato conduttore Pippo Baudo ha scosso tutti, persone comuni e persone famose. L’uomo è stato per anni il pilastro della televisione italiana e la sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto. Di lui si ricorderanno per sempre la professionalità, la forza d’animo e l’umanità.

La sua carriera, ricca di trasmissioni di successo, dimostra come il conduttore abbia saputo connettersi con eleganza e professionalità al pubblico di ogni età, e per questo verrà ricordato in eterno. A pochi giorni dalla sua morte, è spuntato anche il contenuto sconvolgente dell’ultima chiamata con un altro uomo di spettacolo.

Il contenuto dell’ultima chiamata di Pippo Baudo

La scomparsa dell’amato conduttore Pippo Baudo lascia un vuoto incolmabile in tanti telespettatori ma anche nei colleghi che hanno avuto la fortuna di collaborare con lui che era un vero pilastro della televisione italiana. Ma a scuotere ancora di più gli animi degli italiani è il contenuto di quell’ultima telefonata che con lui ha avuto un altro uomo di spettacolo molto apprezzato.

Renzo Arbore ha infatti raccontato dell’ultima telefonata tra lui e Pippo Baudo e di quel cattivo presagio che gli ha fatto capire che non stesse bene. Intervenuto ai microfoni di ANSA, Renzo Arbore ha infatti raccontato che ha sentito il conduttore 20 giorni fa “con il proposito di vederci come al solito”.

Tuttavia, il cantautore foggiano ha anche aggiunto: “È stato piuttosto sbrigativo, io e Ugo Porcelli abbiamo capito che non stava bene. Speravamo che per Ferragosto se ne fosse andato a Riccione, nel suo albergo del cuore che lo ospitava spesso d’estate. Invece è arrivata questa notizia terribile”. Il 16 agosto infatti Pippo Baudo è morto alle ore 20 al Campus Biomedico di Roma, dove ha trascorso i suoi ultimi giorni di vita e dove è stata allestita la camera ardente privata dopo il decesso.

I funerali del conduttore invece avranno luogo a Militello, la sua città natale in Sicilia. L’ultima apparizione in pubblico di Pippo Baudo fu nel settembre 2024 dove comparve in sedia a rotelle alla festa per i 90 anni del regista Pier Francesco Pingitore. Il presentatore si era mostrato come al solito sorridente.

A dicembre 2025 era caduto nella sua abitazione di Roma, riportando un problema al ginocchio e un trauma alla spalla. Proprio in seguito alla caduta, Baudo era stato ricoverato in una clinica romana, da cui era stato dimesso a gennaio 2025. Purtroppo però qualche giorno fa è venuto a mancare, con molto dispiacere di chi l’ha sempre amato.