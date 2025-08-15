Igor Tudor beffato: il tecnico della Juventus puntava su questo calciatore, ma l’inserimento della Roma ha stravolto tutto.

Continua la preparazione della Juventus alla nuova stagione sportiva. La squadra di Igor Tudor deve ancora rinforzarsi se vuole provare a lottare con il Napoli e le altre rivali per i primissimi posti in classifica. La base forte della rosa c’è, ma urge qualche innesto nuovo di zecca, soprattutto in attacco.

Il problema della Juve resta lo sblocco del mercato a causa della presenza di troppi esuberi costosi, che dovranno essere sacrificati in uscita. Gente come Nico Gonzalez, Vlahovic, Douglas Luiz e Miretti nei piani teorici del d.g. Damien Comolli sono da considerarsi in partenza. Ma senza un paio di cessioni eccellenti, la società bianconera non potrà operare in entrata.

Ecco perché questo momento di stand-by del mercato può costare caro alla formazione di Tudor. C’è infatti un calciatore, ampiamente sondato e trattato dalla Juventus, che rischia di sfumare a sorpresa nelle prossime ore. Colpa dell’inserimento di una rivale di Serie A, che avrebbe messo la freccia superando la concorrenza dei bianconeri.

Roma, sorpasso per Jadon Sancho: pronta l’offerta al Manchester United

Le ultime news di radiomercato infatti non fanno felice mister Tudor. La Roma, rivale diretta della Juve per l’alta classifica, ha mosso i primi passi ufficiali per arrivare al cartellino di Jadon Sancho. L’attaccante esterno inglese, molto apprezzato dai bianconeri come rinforzo offensivo, è il nuovo obiettivo primario dei capitolini.

La squadra di Gian Piero Gasperini ha deciso di virare forte su Sancho, una volta sondata la disponibilità del classe 2000 di trasferirsi in Italia. L’ex talento di Chelsea e Borussia Dortmund è oggi un calciatore sotto contratto con il Manchester United, in scadenza tra meno di un anno. La Roma ha formalizzato la prima vera proposta per il cartellino del giocatore.

Secondo la Gazzetta dello Sport sarebbe pronta un’offerta di prestito con obbligo di riscatto da circa 23 milioni di euro complessivi. Lo United ha aperto alla possibilità di cedere il proprio calciatore, che non fa parte dei piani tecnici e tattici dell’allenatore Ruben Amorim. Da limare invece la situazione contrattuale, visto che Sancho percepisce più di 5 milioni netti e la Roma sarebbe disposta a offrire non più di 4 milioni.

La Juventus in tutto questo resta al palo, con la sensazione che difficilmente possa tentare un contro-sorpasso sulla Roma. La squadra di Tudor come detto, senza la cessione di almeno un paio di esuberi costosi, non può che restare ferma ed attendere i grandi saldi dell’ultima settimana di agosto.