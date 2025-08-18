Con questo mix fatto in casa pentole e padelle sono tornate come nuove: anche lo sporco più ostinato finalmente va via senza fatica.

In cucina, pentole e padelle sono tra gli utensili che più utilizziamo quotidianamente e che ci permettono di poter preparare tutte le varie ricette che amiamo. Ovviamente, quando si usano regolarmente, non è raro vederle diventare nere, soprattutto sul lato che aderisce al piano cottura. Uno sporco davvero difficile da trattare e che non sempre andrà via.

Con il tempo e le ripetute cotture, il fondo di padelle e pentole finisce spesso per scurirsi. Sebbene questo dettaglio non ne influisca sull’utilizzo, può essere molto difficile da rimuovere, creando un effetto sicuramente poco piacevole. Si tratta di una tipologia di sporco davvero ostinata e che non sarà facile riuscire a rimuovere.

Con questo mix fatto in casa, pentole e padella torneranno nuovamente perfette: provare per credere

Uno dei problemi maggiori che si riscontrano quando il fondo di pentole e padelle diventa nero, è proprio la difficoltà di pulizia. Non sempre sarà facile riuscire ad eliminare tutto lo sporco e il più delle volte anche i comuni prodotti che usiamo nel quotidiano saranno inefficaci. Come fare allora? Ebbene, esiste una soluzione fai da te che permetterà di ottenere un pulito mai visto prima.

Piuttosto che continuare ad usare tutti quei prodotti chimici che sono tossici e inquinanti, per pulire alla perfezione il fondo di pentole e padelle si potrà provare ad usare un mix completamente naturale, fatto con:

1 cucchiaio di farina

2 cucchiai di aceto

1 cucchiaio di sale

Il procedimento è davvero semplicissimo, basterà mescolare tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto cremoso. A questo punto applicare il mix sul fondo di pentole e padelle e stenderlo con l’aiuto di una spugna. Lasciare agire per circa 5 minuti, dopodiché strofinare ancora e risciacquare. Ed ecco, che senza alcuna fatica, anche lo sporco più ostinato sarà completamente sparito.

Si tratta di un rimedio fai da te davvero molto efficace, tuttavia è importante rispettare accuratamente i tempi di posa, evitando di far riposare il mix più del necessario. Basterà avere solo questa piccola accortezza e si potrà dire addio per sempre al nero sul fondo di pentole e padelle.