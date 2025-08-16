Juventus ancora sotto accusa, i tifosi non ci stanno. Le ultime dichiarazioni sul club non fanno dormire sonni tranquilli.

Negli ultimi anni la Juventus non è più riuscita a trovare la continuità di risultati e la qualità nella rosa utile a ritornare in alto. Sembrano lontanissimi gli anni dei nove Scudetti consecutivi o delle finali di Champions League disputate, anche per colpa di scelte societarie piuttosto sbagliate.

La Juve si è dovuta accontentare di piazzamenti discreti, di qualificazioni last-minute alla Champions, senza poter più lottare per la vittoria del titolo. Non è un caso se nell’ultimo quinquennio si sono avvicendati diversi allenatori, numerosi dirigenti e calciatori di vario genere. Segno di un progetto tecnico che non ha trovato basi solide né continuità sportiva.

Con l’arrivo in dirigenza di Damien Comolli e la conferma di Igor Tudor in panchina, la nuova Juventus sta provando a rilanciarsi. Ma le scorie del recente passato e delle scelte fallimentari si fanno ancora sentire. Lo hanno confermato le parole piuttosto dure di un ex calciatore bianconero, che si è sfogato nella giornata di ieri puntando il dito proprio contro la sua vecchia società.

Chiesa segna in Premier League e si scaglia contro la Juventus: parole al vetriolo

Protagonista dell’accusa a chiare lettere nei confronti della Juventus è stato Federico Chiesa. Ovvero l’esterno d’attacco italiano che lo scorso anno era finito quasi ai margini del club, messo alla porta per via del mancato accordo sul rinnovo di contratto. L’ex Fiorentina ha dunque deciso di accettare la proposta del Liverpool.

Proprio ieri, al debutto nella nuova stagione di Premier League, Chiesa si è finalmente sbloccato, segnando una rete decisiva nel 4-2 dei Reds contro il Bournemouth. Un gol che sa di rilancio, dopo un’annata non brillante e soprattutto dopo la rottura non proprio lieve con i bianconeri.

“Questo gol mi ripaga del lavoro fatto. Sono arrivato in condizioni fisiche difficili perché non mi sono allenato con la Juve e questo mi ha penalizzato. Dopo un anno mi tolgo delle soddisfazioni”. Chiesa non nasconde qualche pizzico di acredine nei confronti del club juventino, che come detto lo aveva escluso dalla rosa titolare in attesa di una soluzione in uscita, penalizzando di fatto il suo apporto al Liverpool.

Chiesa non è sicuramente il primo calciatore ad aver rotto in maniera brusca con la Juve, non tanto con la piazza bensì con le scelte dirigenziali. Già diversi beniamini dei tifosi, come Del Piero, Dybala o Rabiot, sono stati fatti fuori dal club per situazioni contrattuali delicate. Un atteggiamento non propriamente tipico del tanto decantato ‘stile Juve’.