Lorenzo Pellegrini appare sempre più lontano da Roma. Il numero 7 giallorosso potrebbe cambiare completamente aria.

In casa Roma continua a far parlare e discutere la situazione di uno dei calciatori di maggior peso e spessore della rosa. Ovvero Lorenzo Pellegrini, il capitano delle ultime stagioni che però è divenuto una sorta di oggetto misterioso, fra infortuni, prestazioni deludenti e tante altre situazioni delicate.

Pellegrini è passato dall’essere uno dei titolarissimi della Roma, persino incensato da José Mourinho come un intoccabile della sua squadra, a personaggio scomodo ed a tratti non voluto dai tifosi. Il calciatore classe ’96 è fuori da maggio per l’intervenuto subito al tendine e ancora non si sa una data certa per il suo completo recupero.

Non bastasse lo stop forzato, a Pellegrini è stata pure sottratta la fascia da capitano. Nelle gerarchie imposte dal neo allenatore Gian Piero Gasperini, tale ruolo viene automaticamente dato al calciatore con più presenze ufficiali nella rosa. Dunque Stephan El Shaarawy e Bryan Cristante sono avanti rispetto al centrocampista romano, che è stato di fatto declassato senza poter dire la sua.

Pellegrini sempre più lontano da Roma: spunta l’ipotesi Arabia Saudita

A peggiorare ulteriormente la situazione relativa a Pellegrini ed alla sua permanenza da protagonista a Roma, c’è anche l’aspetto contrattuale. L’accordo attuale scadrà il 30 giugno 2026 e ad oggi non sono in programma trattative per poter rinnovare il contratto con il club.

La separazione dalla casa madre appare dunque sempre più probabile. La Roma lo ritiene cedibile ed attende offerte, in particolare dall’estero, visto che l’avventura dell’ex capitano appare al capolinea. Nelle ultime ore sarebbe spuntata la proposta di un club molto ricco, per una destinazione a dir poco sorprendente.

L’Al-Nassr si è informato su Pellegrini negli scorsi giorni; si tratta del noto club della Saudi Pro League, dove fra gli altri milita un certo Cristiano Ronaldo, al fianco di altri grandi nomi occidentali come Joao Felix, Mané e l’ultimo arrivato Coman. La squadra araba potrebbe arricchire il centrocampo con l’innesto del romanista.

La Roma valuta Pellegrini ad oggi circa 15 milioni di euro; l’Al-Nassr sarebbe disposto a proporre uno stipendio piuttosto elevato per convincere il 29enne a raggiungere l’Arabia Saudita, dove il calcio ancora non è ai massimi livelli ma le offerte economiche fanno gola a moltissimi calciatori di primo piano.

L’eventuale cessione di Pellegrini farebbe guadagnare alla Roma una buona plusvalenza e libererebbe spazio in rosa per nuovi innesti. Ad esempio quelli di un esterno d’attacco, come il talento argentino Echeverri del Manchester City, e di un nuovo attaccante di movimento, con il portoghese Fabio Silva in cima alla lista di Gasperini.