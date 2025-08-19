Il talentuoso mancino marchigiano, reduce da una stagione strepitosa, può raggiungere l’ex compagno in Premier: destinazione choc

Forse meglio di così non lo avrebbe immaginata nemmeno lui. Neppure nei migliori sogni di un ragazzo che, conscio del suo valore, sognava di alzare al cielo un trofeo da protagonista. Con le sue giocate sopraffine, con quello spirito di sacrificio anche in fase di copertura che forse è uno dei grandi segreti nascosti della sua incredibile annata.

È stato uno dei ‘crack‘ della passata stagione, Riccardo Orsolini, il classe ’97 di proprietà del Bologna che finalmente è riuscito ad esprimere con grande continuità le sue indubbie qualità.

Autore di 17 gol stagionali (15 in campionato) alle dipendenze di Vincenzo Italiano che ha avuto il merito di tirare fuori il meglio dai piedi del mancino, l’esterno offensivo ha bussato sulla telecamera dopo il gol in tante importanti occasioni di un’annata assolutamente in crescendo per il club felsineo.

L’appena descritta tipica esultanza del calciatore – divenuta molto presto virale – potrebbe ora essere simbolo di qualcosa di totalmente differente che potrebbe accadere. Uno scenario che, a pochi giorni dallo start ufficiale della stagione, preoccupa non poco l’appassionato popolo rossoblù.

Già perché si dà il caso che dall’Inghilterra qualcuno abbia deciso di bussare alla porta dell’agente del calciatore. E anche a quella del DG Giovanni Sartori. L’intento è più che chiaro: strappare a suon di milioni Orsolini per farlo approdare in Premier League.

Il Forest fa la spesa in casa Bologna: altro colpo dopo Ndoye

Dopo ave strappato agli emiliani l’eroe della finale di Coppa Italia (quel Dan Nodye già seguito con insistenza prima dall’Inter e poi dal Napoli) per 40 milioni, ed esser andato molto vicino ad acquistare il terzino destro camerunese Jackson Tchatchoua dal Verona – l’africano si è poi invece accasato ai Wolverhampton Wanderers – il Nottingham Forest continua a guardare in Serie A per rafforzare la sua già dignitosissima rosa.

L’ultima indiscrezione in ordine di tempo vorrebbe il glorioso club inglese – unico nella storia ad avere in bacheca più Coppe dei Campioni che titoli nazionali – sulle tracce proprio di Orsolini, visto dal tecnico Nuno Espirito Santo come il tassello mancante di una batteria di trequartisti che già può contare sull’apporto dello stesso Ndoye. Che a Nottingham ritroverebbe così il suo ex compagno di squadra al Bologna.

Il costo dell’operazione – manca ovviamente ancora il sì del club emiliano – si aggirerebbe intorno ai 25 milioni: nemmeno troppi per un calciatore nel pieno della maturità calcistica e con un contratto in scadenza il 30 giugno del 2027.