Cambia casacca l’attaccante svizzero Noah Okafor. Il calciatore del Milan sembra pronto a diventare protagonista con una rivale.

Davvero molto strana la parabola calcistica vissuta finora da Noah Okafor in Italia. Il calciatore svizzero, acquistato dal Milan come riserva di lusso nel 2023, doveva diventare una sorta di astro nascente, un talento in ascesa che avrebbe dato una grossa mano all’attacco rossonero.

Ed in effetti nella sua prima stagione di Serie A Okafor non ha sfigurato, diventando uno dei subentranti più prolifici, chiudendo con 6 reti in campionato la sua annata. Peccato che lo svizzero non ha confermato lo scorso anno le buone impressioni: prima con il Milan, poi in prestito al Napoli non si è praticamente mai visto, mostrando anche una forma fisica tutt’altro che eccellente.

Una stagione che potrebbe affossare chiunque, invece Okafor si sta rimboccando le mani e ad oggi è uno dei calciatori più in forma nel ritiro estivo del Milan. Come confermato dalla doppietta segnata nell’amichevole contro il Liverpool ad Hong Kong. Una rivincita personale che potrebbe dargli nuova visibilità sul mercato estivo: non a caso l’ultima indiscrezione lo vede protagonista di un possibile trasferimento a sorpresa.

Okafor lascia il Milan e resta in Serie A: è l’ultima idea dell’Atalanta per il dopo-Lookman

Secondo recenti indiscrezioni, un club italiano che giocherà la prossima Champions League sembra pronto ad accogliere Okafor e dargli subito fiducia. Stiamo parlando dell’Atalanta, che è alla caccia di un attaccante tecnico e dinamico che possa giocare anche da esterno sinistro offensivo.

Gli orobici infatti stanno trattando la cessione di Ademola Lookman all’Inter; un affare di cui si parla ormai da settimane e che entrerà nel vivo nelle prossime ore. L’Atalanta valuta l’attaccante nigeriano sui 50 milioni di euro, i dirigenti interisti sono fermi a 42 milioni più tre di bonus. L’impressione è che Lookman lasci Bergamo entro fine estate, con Okafor che potrebbe prendere il suo posto.

Lo svizzero del Milan potrebbe passare all’Atalanta per una cifra vicina ai 16 milioni di euro più altri bonus. Il classe 2000 avrebbe tutte le caratteristiche tecniche per poter rimpiazzare Lookman, in una piazza dove tra l’altro moltissimi talenti in fase calante si sono riusciti a rivitalizzare. Basta guardare al caso di Charles De Ketelaere, altro ex Milan che a Bergamo ha trovato la giusta direzione.

La cessione onerosa di Okafor da parte del Milan potrebbe essere molto utile anche alle casse rossonere. Con tale introito la squadra di Allegri sarebbe in grado di alzare l’offerta economica per Ardon Jashari, primo obiettivo del centrocampo, con cui è in atto un braccio di ferro con il Bruges.