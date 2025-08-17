Con il caldo torrido di questi giorni c’è un oggetto che non bisognerebbe mai lasciare sul balcone. Ecco perché.

In questi ultimi giorni il gran caldo sta mettendo a dura prova tutti noi. In casa non si può stare se non con il condizionatore o il ventilatore acceso. In ufficio, allo stesso modo, si sopravvive solo con l’ari condizionata.

Molti altri fortunati possono trovare refrigerio solo al mare. Insomma, per ancora diversi giorni le temperature saranno roventi e non bisogna mai abbandonarsi a comportamenti scellerati. Ad esempio non si dovrebbe mai lasciare sul balcone, neanche per sbaglio, questo oggetto. A causa del caldo torrido è pericolosissimo farlo.

L’oggetto da non lasciare sul balcone con il caldo torrido

Quando le temperature sono così alte come quelle degli ultimi giorni, ci sono alcuni oggetti che si dovrebbe evitare di tenere fuori casa, ad esempio sul balcone. Alcuni potrebbero rovinarsi per sempre (si pensi ad esempio a quelli in plastica che perdono forma, o di metallo, che diventano roventi) ed altri addirittura diventare pericolosi.

Fra questi oggetti si ricordano:

Prodotti elettronici e batterie , come bluetooth, lampade, piccoli elettrodomestici. Le batterie a litio, con il caldo, possono gonfiarsi o perdere efficienza. Nei casi peggiori, il rischio è quello di incendi improvvisi. Anche il caricabatterie può diventare rovente, così come i cavi, che possono indurirsi e rompersi. E lo stesso dicasi per i power bank. Meglio conservarli in un luogo ventilato e ombreggiato.

, come bluetooth, lampade, piccoli elettrodomestici. Le batterie a litio, con il caldo, possono gonfiarsi o perdere efficienza. Nei casi peggiori, il rischio è quello di incendi improvvisi. Anche il caricabatterie può diventare rovente, così come i cavi, che possono indurirsi e rompersi. E lo stesso dicasi per i power bank. Meglio conservarli in un luogo ventilato e ombreggiato. Piante delicate e vasi di plastica : ci sono alcune piante che non amano il sole diretto, ma la penombra e l’ombra. Se rimangono al sole, possono disidratarsi subito e necessitare di acqua. Anche i vasi di plastica, possono deformarsi o rilasciare sostanze indesiderate nel terreno. Meglio spostare queste specie in un luogo ombreggiato o utilizzare tende da sole o pannelli frangivento per proteggerle.

: ci sono alcune piante che non amano il sole diretto, ma la penombra e l’ombra. Se rimangono al sole, possono disidratarsi subito e necessitare di acqua. Anche i vasi di plastica, possono deformarsi o rilasciare sostanze indesiderate nel terreno. Meglio spostare queste specie in un luogo ombreggiato o utilizzare tende da sole o pannelli frangivento per proteggerle. Prodotti alimentari e bevande, come l’acqua : diventano pericolosi da consumare e il loro sapore può venire alterato. Non solo ma il caldo può favorire la proliferazione batterica. Mai lasciare il cioccolato al caldo perché le alte temperature possono trasformarlo in una massa informe e oleosa.

: diventano pericolosi da consumare e il loro sapore può venire alterato. Non solo ma il caldo può favorire la proliferazione batterica. Mai lasciare il cioccolato al caldo perché le alte temperature possono trasformarlo in una massa informe e oleosa. Vernici, solventi e prodotti chimici : possono evaporare rapidamente o addirittura diventare infiammabili. Inoltre, ogni volta che si esce sul balcone, si possono respirare sostanze nocive che queste rilasciano nell’ambiente. Meglio tenere questi prodotti in un armadietto chiuso, in garage o in una zona d’ombra ben ventilata.

: possono evaporare rapidamente o addirittura diventare infiammabili. Inoltre, ogni volta che si esce sul balcone, si possono respirare sostanze nocive che queste rilasciano nell’ambiente. Meglio tenere questi prodotti in un armadietto chiuso, in garage o in una zona d’ombra ben ventilata. Tessuti e arredi non trattati, come tende, cuscini, tappeti: possono scolorire, diventare rigidi, ammuffire se esposti alla rugiada. Invece gli arredi in legno non trattato possono deformarsi. Meglio sceglierne fatti con materiali resistenti ai raggi UV.

Insomma, questi oggetti non andrebbero mai tenuti nel balcone se non si vogliono danni o, peggio, correre dei rischi.