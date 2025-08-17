Altro affare sull’asse Inter-Atalanta in vista. Le due formazioni nerazzurre sarebbero in contatto per chiudere.

Uno dei casi del calciomercato italiano in queste settimane riguarda sicuramente l’attaccante nigeriano Ademola Lookman, uno degli esterni offensivi più forti ed incisivi della Serie A. Il calciatore è infatti protagonista di una diatriba infinita tra Atalanta ed Inter che ha generato commenti, reazioni e problematiche di vario genere.

I bergamaschi, proprietari del cartellino di Lookman, non vogliono lasciarlo partire alle condizioni dell’Inter, che ha messo sul piatto 40 milioni più 5 di bonus per acquistarlo. Il nigeriano però non l’ha presa bene, visto che lo stop alla trattativa ha visto il calciatore reagire male, non presentarsi agli allenamenti e porsi autonomamente fuori rosa.

Un affare che, secondo molti esperti, si potrebbe comunque concretizzare entro fine mercato. Un po’ come è stato lo scorso anno con il caso Koopmeiners, anche lui ribellatosi all’Atalanta ed alla fine ceduto alla Juventus. Intanto i dialoghi tra nerazzurri ed orobici potrebbero ripartire a breve, anche per un’altra trattativa parallela che sembra poter entrare nel vivo in queste ore.

Atalanta, chiesto all’Inter il cartellino di Zalewski: trattativa in corso

Lasciando per un momento fuori dalle discussioni l’affare Lookman, l’Atalanta ha contattato nelle scorse ore l’Inter per chiedere la disponibilità a trattare un proprio calciatore. Secondo l’esperto di mercato Matteo Moretto, la squadra bergamasca vuole ingaggiare Nicola Zalewski, esterno polacco classe 2002.

Contatti avviati tra le parti per questo laterale sinistro, cresciuto nella Roma e acquistato dall’Inter proprio nell’ultima stagione: prima in prestito oneroso fino a giugno e poi riscattato a titolo definitivo per circa 7 milioni di euro complessivi. All’Atalanta serve evidentemente un esterno a tutta fascia come Zalewski, per rimpiazzare la partenza di Ruggeri, finito all’Atletico Madrid.

Nelle prossime ore il club della famiglia Percassi formalizzerà la prima offerta ufficiale per Zalewski, visto che da Appiano Gentile sembra sia arrivata un’apertura positiva a trattare. Il calciatore polacco (ma nativo di Tivoli) era molto apprezzato da Simone Inzaghi, mentre finora sotto la guida di Cristian Chivu si è visto molto poco, perdendo punti nelle gerarchie.

Tra i maggiori estimatori di Zalewski c’è anche Ivan Juric, attuale allenatore dell’Atalanta. Il tecnico croato lo ha allenato a Roma nella breve e sfortunata parentesi dello scorso anno in giallorosso, puntando spesso sul polacco come titolare a sinistra. Ora i due potrebbero ritrovarsi in tutt’altro ambiente. Un affare ben indirizzato che potrebbe riaprire automaticamente i dialoghi tra club anche per il tanto chiacchierato Lookman.