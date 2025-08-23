I fan sono in pena per uno dei protagonisti di Sanremo 2025, dato che sta male. Ecco di chi si tratta e la malattia diagnosticata.

Sono tante le persone che hanno un gruppo musicale del cuore o un artista preferito che seguono con passione, acquistando gli album, i cd e andando ai concerti. In effetti tanti artisti sono stati impegnati con i tour e i vari concerti in questa estate e alcuni di loro, prima, anche con il Festival di Sanremo.

Proprio un ex protagonista della kermesse musicale ha avuto di recente una diagnosi di una malattia che ha spaventato molto i fan. Ecco chi sta male.

L’ex protagonista del Festival di Sanremo 2025 che sta male

Stash, che ha partecipato con la sua band, i The Kolors, all’ultimo Festival di Sanremo con il brano “Tu con chi fai l’amore”, ha fatto sapere ai suoi fan che non sta bene e ha annullato i suoi concerti. Ha dovuto annullare la data di Agire (Enna), ma anche i concerti di Messina del 22 agosto e di Gela del 23 agosto.

Il 21 agosto, infatti, il frontman dei The Kolors ha riferito ai fan: “Vi scrivo dalla camera d’albergo da cui sono appena andati via due medici che mi hanno visitato. Purtroppo, dopo la loro diagnosi, sono costretto a riposo assoluto e terapia di cortisone per le prossime 24 ore. Purtroppo non riesco proprio a salire sul palco“.

In seguito Stash ha aggiornato i fan dicendo: “È appena andato via il dottore che mi conferma che il mio stato d’infiammazione nonostante le dosi massicce di cortisone che stiamo facendo non regredisce al punto da permettermi di salire sul palco”. Ma non è tutto perché il cantate ha anche il Covid, e su questo ha detto: “Tra l’altro mi sono beccato pure questo bel regalino che seppur declassato a influenza, il Covid è pur sempre un bel regalino da ricevere in pieno agosto. E niente per cui stasera e ovviamente anche domani sera non sarò in grado di salire sul palco”.

Insomma, questa è una brutta notizia per il cantante ma soprattutto per i suoi fan che però non gli stanno facendo mancare l’affetto per tirargli su il morale. Una piccola fan, Carlotta, gli ha mandato un audio in cui ha raccontato quanto si è divertita agli ultimi concerti. Stash l’ha repostato e ha detto: “La voce emozionata di questa bimba mi ha fatto sentire meglio“. I fan non vedono l’ora che il loro beniamino si riprenda.