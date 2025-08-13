Da Leroy Merlin è in vendita il prodotto che mette in sicurezza la casa a soli 19,90 euro. Non fartelo mancare ora che è estate!

Una casa dovrebbe essere il posto più sicuro al mondo ma spesso questa sicurezza viene meno a causa di ladri e malintenzionati. Specie in estate si sente sempre più parlare di furti in casa, per questo è bene renderlo un posto più controllato. Non serve spendere tanti soldi per installare sistemi di allarme…

Infatti nei negozi Leroy Merlin è in vendita il prodotto che mette al sicuro la casa e ha un piccolo prezzo di 19,90 euro. È imperdibile: ecco di cosa si tratta.

Il prodotto di Leroy Merlin per mettere al sicuro la casa a 19,90 euro

Leroy Merlin è il punto di riferimento per chi ama il fai da te, il bricolage, le riparazioni: qui si trovano anche mobili, sanitari, arredo da giardino e un prodotto che permette di mettere al sicuro la propria casa pagando solo 19,90 euro.

Si tratta della telecamera di videosorveglianza da interno WIFI, senza fili 85° motorizzata EZVIZ H6C, con sensore di movimento. È molto versatile perché si presta a diversi utilizzi: si può installare in ambienti interni, ad esempio per monitorare animali domestici o bambini, oppure per migliorare la protezione della propria abitazione.

Non è la solita telecamera che ha un solo angolo di visione fissa: infatti ruota per dare una visione panoramica e molto nitida. Come se non bastasse, può anche rilevare e monitorare i movimenti in modo intelligente. Inoltre, scoraggia eventuali ladri, grazie alla funzione di comunicazione bidirezionale. Infatti, utilizzando l’app EZVIZ sul proprio dispositivo mobile, si potrà comunicare facilmente e con la massima praticità ovunque ci si trovi.

Un’altra funzione molto pratica di questo prodotto di Leroy Merlin è che ha anche una visione notturna in bianco e nero con esposizione uniforme, grazie ai LED a infrarossi integrati, per dormire in tutta tranquillità e mettere al sicuro la propria casa anche quando si sta a letto. Attualmente il suo prezzo è di soli 19,90 euro: un costo davvero piccolo per aumentare la sicurezza della propria abitazione, specie ora che è estate.

Questo dispositivo non è costoso come i sistemi di allarme ma può scoraggiare comunque i ladri ed offrire una visione nitida di ciò che accade dentro e fuori casa, di giorno e di notte.