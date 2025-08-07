I detersivi fanno ormai parte del passato, con questo anticalcare fatto in casa si elimina tutto lo sporco senza spendere un euro: un rimedio geniale.

Ogni giorno sono tantissimi i prodotti che andremo ad usare per le pulizie di casa. Alcuni saranno sicuramente indispensabili, altri invece potranno essere tranquillamente sostituti con alternative completamente a zero impatto ambientale. Quella di optare per dei rimedi naturali, è senza dubbio la scelta migliore, in virtù di un approccio più green.

Iniziare ad avere un approccio più ecologico in casa è sicuramente un passo importante e che permette, nel nostro piccoli, di ridurre l’inquinamento dell’ambiente. Ci sono tantissime alternative del tutto naturali, capaci di offrire ottime soluzioni ai più svariati problemi che si verificano in casa, soprattutto durante la fase di pulizia.

Anticalcare naturale, si realizza in casa a costo zero ed elimina anche lo sporco più ostinato

Uno dei problemi maggiori che si riscontra in casa è proprio la presenza del calcare, che lascia dei segni evidenti del suo passaggio. Non solo macchie ed incrostazioni, ma anche superfici opache e che perdono di conseguenza la loro naturale brillantezza. Ecco che quindi, ci sarà bisogno di un valido rimedio per riuscire a rimuovere anche lo sporco più ostinato.

Invece di optare i classici prodotti chimici, che sappiamo essere particolarmente inquinanti, non c’è nulla di meglio che provare qualche rimedio naturale capace di rimuovere tutto il calcare e le incrostazioni presenti sulle varie superfici. A proporre l’idea è stato Mattia, noto influencer, che, attraverso il suo profilo ufficiale Instagram @lacasadimattia, ha svelato ai suoi follower come creare un perfetto anticalcare fai da te.

Per poterlo realizzare serviranno 60 g di acido citrico, un prodotto naturale capace di agire sulle incrostazioni e sul calcare, poi si andranno ad aggiungere 10 ml di detersivo per piatti ricco di tensioattivi che aiutano a sciogliere lo sporco e a rimuovere i residui grassi, lasciando le superfici lucide e profumate e infine, si aggiungeranno 400 ml di acqua che svolge la funzione di base liquida per creare una soluzione bilanciata e facile da spruzzare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Casa di Mattia (@lacasadimattia)

Una volta procurato tutto il necessario, basterà mescolare tutti gli ingredienti all’interno di un flacone di plastica, dopodiché si andrà a versare la miscela ottenuta sulle superfici ed il gioco è fatto. Senza fatica, anche il calcare più ostinato andrà via.