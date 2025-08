Molte persone non riceveranno il pacco che hanno ordinato: ecco perché la consegna non ci sarà.

Ci sono tante persone che ormai ordinano qualsiasi cosa online e dopo pochi giorni si vedono recapitato il pacco direttamente a casa loro o al punto di ritiro scelto. C’è chi magari ha acquistato qualcosa di utile da portare in vacanza e quindi aspetta con ansia di ricevere quel pacco, prima della partenza.

Ma non ci sono buone notizie su questo fronte: sono tantissime le persone che non riceveranno il proprio pacco e non vedranno nessun corriere arrivare alla loro porta. Ecco perché la consegna non avverrà.

Perché alcune persone non riceveranno il loro pacco?

Il motivo per cui tante persone non riceveranno il loro pacco è davvero serio e riguarda uno sciopero di una compagnia che si occupa di spedizioni. Si tratta della FedEx: infatti, i dipendenti della Global One (che gestisce servizi per conto di FedEx), stanno scioperando.

A proclamare la mobilitazione nell’impianto di via di Salone a Roma è stata la Ugl che conta circa 25 iscritti, quasi la metà dell’organico in forza al sito. Il motivo dello sciopero è legato alle inadempienze contrattuali e ai comportamenti vessatori dell’azienda, questo è quanto lamentano i dipendenti che fanno anche delle precise richieste:

pagamento dei rol

spettanze per la riduzione dell’orario di lavoro e delle ex festività

indennità di cassa (prevista dal contratto nazionale della logistica, per i lavoratori che maneggiano denaro)

risoluzione di alcune anomalie sui cedolini dei dipendenti.

Il confronto fra lavoratori e azienda, però, per il momento non ha avuto esito positivo. Così lo sciopero, che è cominciato il 31 luglio, andrà avanti per un mese, fino al 30 agosto. Ugl infatti ha dichiarato: “se non arrivano risposte ci organizzeremo di conseguenza”. Il sindacato sta cercando di tutelare i diritti dei lavoratori, specie per quanto attiene l’ottenimento, direttamente da FedEx, dei pagamenti richiesti.

Per farlo, ha attivato il principio di surroga previsto dal codice degli appalti. Ciò dovrebbe garantire il pagamento delle spettanze ai lavoratori, anche in caso di inadempienza da parte della Global One. Inoltre, è stato richiesto l’intervento dell’ispettorato del lavoro per la risoluzione definitiva della vertenza. Dunque, tante persone non riceveranno il proprio pacco proprio perché i corrieri di FedEx stanno scioperando e per buoni motivi, per tutelare i loro diritti!