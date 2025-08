Momento davvero difficile e delicato quello che sta attraversando Lorenzo Musetti: il tennista italiano rischia la caduta libera.

Se da un lato Jannik Sinner fa sognare il mondo del tennis italiano, con la recente vittoria a Wimbledon che ne ha confermato la forza e la qualità di gioco, dall’altro lato c’è un altro campione che sta attraversando forse il momento più delicato della sua carriera, dovendo superare qualche ostacolo di troppo.

Parliamo di Lorenzo Musetti, che sta vivendo un 2025 davvero particolare. A giugno scorso ha toccato la vetta più alta della sua avventura nel circuito ATP, raggiungendo il 6° posto nella classifica generale. Mentre oggi, a soli due mesi di distanza, rischia di uscire dalla top 10 in maniera repentina, a causa dei problemi fisici sopraggiunti sul più bello.

Musetti infatti sta ancora recuperando dall’infortunio muscolare che lo ha colpito durante la semifinale del Roland Garros contro Alcaraz. Per questo motivo le sue successive apparizioni sono state tutte fugaci e deludenti: eliminato al primo turno sia a Wimbledon che agli Open di Washington, non è riuscito ad andare oltre al secondo invece al Master 1000 di Toronto, dove era indicato come un papabile finalista.

Musetti subito fuori a Toronto: top 10 e Race entrambe a rischio?

La sconfitta subita giovedì a Toronto contro lo statunitense Alex Michelsen ha di fatto confermato il momento delicato a livello fisico ed atletico di Musetti. L’azzurro non ha ancora recuperato del tutto dal precedente infortunio e dunque non riesce ad esprimersi ai livelli che vorrebbe. Tante le occasioni perse per guadagnare punti nel ranking.

Ora la situazione si complica proprio a livello di classifica. Musetti, dopo l’eliminazione precoce in Canada, rischia di essere sorpassato da alcuni rivali. Ad esempio il russo Andrej Rublev potrebbe scavalcarlo se dovesse vincere i prossimi due match a Toronto. Per questo la speranza di Musetti si chiama Lorenzo Sonego, prossimo avversario del russo sul cemento canadese.

Non solo il ranking generale, poiché Musetti ora rischia grosso anche per quanto riguarda la Race ATP, ovvero la classifica stagionale che viene utilizzata come parametro per la qualificazione alle Finals di Torino. Il tennista di Carrara è settimo in questa graduatoria, appena sorpassato da Taylor Fritz. I posti a disposizione per qualificarsi all’evento di novembre sono otto ed alle spalle di Musetti soffiano forte i pressing di De Minaur, Shelton e Ruud.

Insomma, se non riuscisse a recuperare la forma fisica il prima possibile Lorenzo Musetti rischierebbe di chiudere il 2025 in maniera molto negativa, uscendo dal novero dei migliori tennisti del momento e mancando la partecipazione alle Nitto Finals che fino a qualche settimana fa sembrava scontata.