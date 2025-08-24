Notizia a sorpresa: José Mourinho potrebbe cambiare panchina e portare con sé il calciatore in forza alla Juventus.

Manca sempre meno alla scadenza della sessione di mercato estivo 2025. Tanti ancora i movimenti previsti da qui fino al 1 settembre, quando almeno per i maggiori campionati europei terminerà il tempo degli affari e delle trattative. Dunque da domani fino al lunedì successivo ci si aspetta grandi novità e colpi di scena.

Una situazione clamorosa sta per svilupparsi in Premier League, dove un club molto quotato potrebbe rivoluzionarsi a sorpresa dopo sole due giornate di campionato. Stiamo parlando del Nottingham Forest, società inglese che nonostante la buona partenza stagionale (vittoria al debutto contro il Brentford) potrebbe decidere di cambiare allenatore.

Forti e pesanti i contrasti interni tra il tecnico Nuno Espirito Santo, già a rischio al termine della scorsa stagione, e la dirigenza inglese. In particolare il patron del Nottingham, il noto imprenditore greco Evangelos Marinakis, non sembra apprezzare molto i metodi ed il carattere dell’allenatore portoghese, nonostante abbia portato ottimi risultati negli ultimi tempi.

La notizia bomba, che trapela dall’Inghilterra, è che Marinakis starebbe pensando ad un sorprendente cambio in panchina: via Espirito Santo e dentro un vincente puro come José Mourinho. L’ex tecnico di Inter, Roma e Real Madrid potrebbe ritornare in Premier (dove ha vinto tutto con il Chelsea) accettando questa proposta intrigante.

Mourinho tentato dal Nottingham Forest: il portoghese chiederebbe il colpo Nico Gonzalez

In particolare è Lina Souloukou, ex dirigente della Roma ed oggi Chief Executive Officer del Nottingham Forest, ad aver fatto il nome di Mourinho. Lo ‘Special One’ è sotto contratto con i turchi del Fenerbahce, ma non avrebbe grosse difficoltà a liberarsi dalla sua attuale società e tornare in Premier da protagonista.

Mourinho avrebbe già subito una richiesta di mercato in canna per poter partire al meglio nell’avventura al Nottingham. Ovvero l’acquisto di un esterno d’attacco capace di fare la differenza sulla fascia. Il nome che piace a Mou è quello di Nico Gonzalez, esterno della Juventus che l’allenatore portoghese avrebbe già voluto con sé a Roma quando l’argentino giocava nella Fiorentina.

Una situazione clamorosa e sbrigativa che dunque farebbe comodo anche alla Juve, che da tempo ha messo Nico Gonzalez sul mercato in attesa di offerte interessanti. Inoltre tra i bianconeri ed il Nottingham c’è un ottimo feeling, vista la recente cessione di Douglas Luiz alla squadra britannica in prestito con obbligo di riscatto.

Non solo Juventus; il possibile approdo di Mourinho a Nottingham, storicamente tecnico molto pretenzioso in fatto di acquisti, potrebbe cambiare le strategie del suo nuovo club e mettere gli occhi su diversi talenti internazionali. Il calciomercato europeo può diventare caldissimo nell’ultima settimana di agosto.