Il club rossonero sta per chiudere un affare in prestito oneroso con diritto di riscatto: operazione da 20 milioni complessivi

Chiamato al riscatto dopo lo shock della prima giornata – nessuno si sarebbe mai immaginato una sconfitta interna con la neopromossa Cremonese – il Milan ha compiuto la missione di dare un segnale a se stesso e al campionato vincendo in modo autoritario a Lecce coi gol di Loftus-Cheek e del solito Pulisic.

Archiviata la non trascurabile necessità di incamerare i tre punti dopo il grave passo falso dell’esordio casalingo, i rossoneri possono, ancora per qualche ora, concentrarsi sul mercato per chiudere le ultime operazioni.

Lungi dal voler solamente acquistare nuovi profili per colmare le lacune che sono state evidenziate in modo davvero impietoso dalla formazione allenata da Davide Nicola, la dirigenza meneghina è impegnata anche sul fronte delle partenze.

Dopo gli addii di Tijjani Reijnders, Theo Hernandez e Malick Thiaw, il DS Igli Tare sta ancora aspettando, al di là delle dichiarazioni di rito, di avere una risposta dai diretti interessati per l’incredibile scambio in vista tra Santi Gimenez ed Artem Dovbyk.

Il club giallorosso, per bocca dell’ex Massara, ha già smentito l’esistenza di una trattativa al riguardo, ma la verità è che le due società vorrebbero perfezionare lo scambio per accontentare i rispettivi allenatori.

A proposito della volontà dei tecnici, concentrandoci sui desiderata di Max Allegri, un giovane e promettente profilo arrivato a Milano nell’estate del 2023 ha già le valigie pronte per volare in Inghilterra. La situazione è letteralmente precipitata nel corso delle ultime convulse settimane.

Alex Jimenez, addio Milan: vola in Premier League

In campo per 45′ nella citata gara d’esordio contro i grigiorossi alla prima di campionato, Alex Jimenez non è stato convocato per la vittoriosa trasferta in terra salentina.

Il laterale spagnolo, finito nell’occhio del ciclone per esser arrivato in ritardo troppe volte agli allenamenti, è stato anche additato di essere il responsabile di alcuni messaggi denigratori nei confronti del tecnico Max Allegri diffusi a mezzo stampa dal ‘solito’ Fabrizio Corona.

Pur non avendo ancora stabilito con certezza se il classe 2005 sia (stato) effettivamente l’autore delle frasi non esattamente concilianti indirizzate al suo allenatore, la società ha deciso di cedere l’iberico, arrivando ad un accordo davvero vantaggioso con un ambizioso club d’Oltremanica.

Jimenez si trasferirà alla corte del Bournemouth, fresco vincitore della sfida col Tottenham nel sabato di Premier League, con la formula del prestito oneroso a 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto a 18,5. Tale opzione diventerà obbligatoria al raggiungimento di determinate presenze, che dovrebbero essere 15.

Davvero un’operazione vantaggiosa per i rossoneri, che hanno rotto gli indugi negli ultimi giorni accogliendo a Milanello Christopher Nkunku ed avviando delle trattative davvero serrate per Adrien Rabiot, il big che Allegri sta aspettando con impazienza…