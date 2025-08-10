Si torna a parlare di Michael Schumacher e della cerchia ristretta di amici e parenti che gli sono vicino. Ma questa rivelazione è assurda.

Non è mai facile parlare di Michael Schumacher e di come vive oggi le sue giornate l’ex pilota della Ferrari. Meglio forse mantenere il ricordo di un personaggio positivo, vero e proprio cannibale sui circuiti di Formula 1, l’ultimo vero fuoriclasse capace di rendere fieri i tifosi ferraristi.

Come sappiamo tutti, dal 2013 Schumi ha dovuto affrontare la sfida più dura, superare il terribile incidente di sci sulle Alpi francesi, che lo ha costretto ad interventi chirurgici alla testa e periodi di come farmacologico. Oggi, a detta di chi lo segue e lo conosce bene, il tedesco non è più quello di una volta, visto che lo schianto sulla neve gli ha lasciato segni profondi e forse irreversibili.

Sono in pochi a poter far visita regolarmente a Schumacher, che oggi risiede con la moglie Corinna nella villa di famiglia a Palma di Mallorca. Tra questi ovviamente anche suo fratello Ralf, ex pilota di F1 anch’egli, protagonista a sua volta di una vicenda molto delicata che ha riguardato la sua sfera privata.

Ralf Schumacher, la confessione dell’ex moglie Cora lascia tutti di stucco: “Manterrò il cognome finché…”

La vicenda personale di Ralf Schumacher è molto particolare. Infatti l’ex pilota tedesco ha deciso di fare outing lo scorso anno, rivelando al mondo intero la propria omosessualità e la relazione con Étienne Bousquet-Cassagne. Il tutto dopo aver divorziato con la sua ex moglie Cora, nota modella e personaggio televisivo in Germania.

Una rivelazione che ha segnato profondamente la stessa Cora, la quale ha ammesso più volte di dover ricorrere alla psicoterapia per superare il trauma. Ma soprattutto di non avere rapporti neanche informali con l’ex marito. Ma in una recente intervista la donna ha confessato qualcosa che non farà piacere a Ralf ed alla famiglia Schumacher in generale.

“Mi chiedono se adesso che sono divorziata dovrei abbandonare il cognome Schumacher e tornare a quello mio da nubile (Brinkmann). Perché dovrei? Sarei stupida a farlo. Lo manterrò finché potrò continuare a guadagnarci“. Parole che hanno in sentore di opportunismo da parte di Cora, che dunque non ha alcune intenzione di slegarsi da questo cognome acquisito.

Una decisione che non farà piacere a nessuno della famiglia Schumacher, magari neanche a Corinna Kopf, la moglie di Michael, con la quale Cora mantiene comunque un rapporto di rispetto reciproco. Ma di certo è l’ennesima storia poco idilliaca legata a questo cognome, che negli ultimi anni ha vissuto eventi e situazioni a dir poco drammatiche.