Vlahovic, Nico Gonzalez e Douglas Luiz, questi sono i tre nomi che tengono fermo il mercato della Juventus. Il bilancio è in bilico, non ci sono soldi per intervenire su una rosa che nella scorsa stagione non ha entusiasmato, nonostante gli introiti derivati dall’accesso alla Champions League.

La necessità di cedere è primaria, le difficoltà societarie non hanno sorpreso Tony Damascelli: “Conoscendo la gestione societaria della Juventus, non mi aspettavo nulla di diverso. Ora da qui alla fine del mese bisognerà vedere cosa accadrà con Vlahovic, ora che il Milan è vicino ad altri obiettivi per l’attacco. Nico Gonzalez e Douglas Luiz sono stati dei flop della stagione, quindi la squadra ha bisogno sicuramente di un centrocampista e del recupero di Bremer. Ora per il mercato in entrata leggo dei nomi assurdi, messi in giro dai procuratori, che insieme agli arbitri decidono il calcio”.

Schiffo: “Tonali si può prendere solo se al Newcastle interessa qualche giocatore della Juventus. La società bianconera i soldi non li ha, la Juve deve fare i conti con il bilancio, che per ora è in equilibrio. Credo che queste operazioni quando non ci sono soldi da mettere sul piatto si definiscono negli ultimi giorni di mercato. Per prendere Kolo Muanì ci vorrà almeno una cessione, se arriverà l’ufficialità sarà comunque all’ultimo momento”.