La moglie del principe Harry, Meghan Markle, si è mostrata con le lacrime agli occhi e il motivo è legato proprio a suo marito. Ecco cosa è successo.

Le notizie della royal family inglese occupano sempre un posto importante sui tabloid di tutto il mondo. Negli ultimi tempi si è parlato molto della malattia di re Carlo oppure dei rapporti turbolenti con il figlio Harry. Ma di recente a far parlare è stata proprio la moglie del minore della casa reale: Meghan Markle.

La duchessa del Sussex si è infatti mostrata con le lacrime agli occhi e la colpa è da attribuire proprio a suo marito Harry. Ecco cosa le è successo.

Perché Meghan Markle si è mostrata con le lacrime agli occhi

Sta facendo parlare molto un breve filmato condiviso da Meghan Markle, moglie del principe Harry. Dopo aver parlato di loro solo per le tensioni che hanno con il resto della famiglia reale, c’è finalmente un bel motivo per cui sono finiti “in prima pagina”.

In un breve filmato condiviso dall’ex attrice, in cui è presente anche la piccola Lilibet che oggi ha quattro anni, Meghan si mostra con le lacrime agli occhi per il gesto fatto da suo marito. A gennaio, infatti, è morto il suo cane, Guy. In quell’occasione Meghan aveva detto: “Ho pianto così tante lacrime che non riesco a contarle; il tipo di lacrime che ti fanno saltare sotto la doccia con la folle speranza che l’acqua che ti scorre sul viso ti faccia non sentirle, o fingere che non ci siano. Ma ci sono. E va bene anche così. Grazie per così tanti anni di amore incondizionato, mio dolce ragazzo. Hai riempito la mia vita in modi che non immagineresti mai”.

il principe Harry, per aiutarla a superare questa perdita così difficile, ha incroniciato una delle tante foto che ritraggono l’ex attrice con il fedele amico a 4 zampe. L’immagine in bianco e nero è stata inserita in una cornice bianca e decorata con un grande fiocco dello stesso colore.

Meghan ha scritto come didascalia della foto: “Una sorpresa mattutina da parte di mio marito”. Nel video si vede anche Lilibet che bacia la foto del cane. Questo dono arriva giusto in tempo con la première della seconda stagione della serie Netflix With Love, Meghan, ma anche con la Giornata Internazionale del Cane.

Guy, anche se non è più presente, resta un pezzo importante della loro famiglia, amato da Meghan ma anche dai suoi figli. Venne salvato nel 2015 da un’organizzazione di soccorso canadese e, fin dall’inizio, è diventato il compagno inseparabile dell’attrice, che lo accompagnato ai tempi di Suits, durante il fidanzamento, il matrimonio, la gravidanza.

“È stato con me in tutto: nella quiete, nel caos, nella calma, nel conforto”, aveva dichiarato la Markle, e ora con questo gesto di suo marito sarà più dolce ricordarlo.