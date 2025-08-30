Il campione argentino, tornato pienamente a disposizione proprio in concomitanza dell’avvio del campionato, incassa la dura sentenza

Ci siamo. Se non sarà titolare questa sera, in un’ ‘Arena Garibaldi‘ stracolma di entusiasmo per salutare il ritorno casalingo in Serie A dei nerazzurri toscani dopo 34 anni di assenza, magari lo sarà alla prossima. L’importante, come già certificato dal suo tra l’altro ottimo impatto in uscita dalla panchina nel match d’esordio contro il Bologna, è che la Joya sia tornato integro fisicamente. A disposizione del tecnico Gian Piero Gasperini, che poi farà le sue legittime scelte di formazione.

La lesione del tendine semitendinoso sinistro, che l’argentino si era procurato dopo una giocata di alta scuola nel match col Cagliari dello scorso marzo, è ormai alle spalle. Così come, almeno apparentemente, sono alle spalle le voci di mercato che lo hanno accostato alternativamente al Boca Juniors, alla Premier League e perfino a qualche club della Liga.

Il campione argentino, che dovrà ora convincere Gasperini della sua centralità nel gioco offensivo e non solo dei giallorossi, è pronto a vestire i panni del leader in un’annata che la Roma affronta con grandi ambizioni, nonostante il mercato non sia andato esattamente nella direzione prevista. Almeno per ora.

L’ex Juve appartiene a quella schiera di trequartisti talentuosi (tornati di moda negli ultimi anni come collocazione in campo) che comprende anche esponenti della nuova generazione: da Kenan Yildiz a Nico Paz passando per lo stesso Matìas Soulé, suo compagno di squadra alla Roma, tutti impazziscono per quei giocatori che agiscono da numeri ’10’. Al di là del reale numero che portano sulle spalle della loro maglia.

Cassano stronca Dybala e Yildiz: lodi sperticate per Nico Paz

Nell’infinito dibattito su chi sia effettivamente un fuoriclasse e chi invece, per quanto sublime con la palla tra i piedi, non possa incarnare il ruolo del leader tecnico di una squadra, è intervenuto – come al solito senza troppi peli sulla lingua – Antonio Cassano. Uno che al pallone dava del tu. Uno che, con un pochino di ‘testa’ in più, avrebbe davvero potuto segnare un’epoca. Più di quanto comunque abbia parzialmente fatto.

“Yildiz o Nico Paz o Dybala? Mi fai già incazzare stasera”, ha esordito Cassano rispondendo all’amico Lele Adani che, nel corso della trasmissione ‘Viva el Futbol‘, gli aveva chiesto un confronto tra i tre fenomeni.

“Mi conosci, mi conosci sì… Nico Paz con la Lazio fa una giocata… Non la punizione o l’assist, ma come salta Nuno Tavares, come si è smarcato. Parliamo di un campione ragazzi. Potenzialmente è molto più forte di Ilicic, ma lo rivedo in lui, me lo ricorda, però è più forte ancora. La Juve vuole fare un investimento importante? Prendi Paz e gli dici di fare ciò che ha fatto Del Piero nella sua carriera, con la 10“, la sentenza di Fantantonio.