Il tecnico di Grugliasco continua a sferzare la società sul mercato: il DS Massara viaggia a Madrid per un nuovo colpo in difesa

Lo aveva detto già in occasione della prima amichevole stagionale, praticamente poche ore prima dell’annuncio ufficiale di Neil El Aynaoui ed Evan Ferguson, i primi due nuovi arrivati a Trigoria in un mercato iniziato forse a rilento per il club giallorosso.

Del resto, per la prima volta dall’inizio del nuovo millennio, la Roma non aveva messo a segno alcun acquisto prima del 15 luglio: “Siamo in ritardo sul mercato“, aveva sostanzialmente detto Gian Piero Gasperini, mostrando una qual certa insofferenza sul tema.

Successivamente le particolari attenzioni del tecnico si sono concentrate sul ritardo, nell’apprendimento dei suoi dettami, di Artem Dovbyk, l’ariete dell’attacco capitolino costato oltre 30 milioni appena un anno fa.

Tempo di abbracciare a Roma, in successione, il brasiliano Wesley e il difensore Daniele Ghilardi, che l’allenatore è tornato a stimolare una maggior attività della dirigenza lanciando, in occasione dell’ultima amichevole stagionale col Neom, un vero e proprio allarme:”Star fermi a me non piace, è più di 20 giorni che siamo fermi sul mercato. Se possibile bisogna fare ancora qualcosa senza perdere giocatori. Quello che la società deve fare è chiaro, io sono stato chiarissimo. Speriamo di poterlo fare“, le parole del Gasp.

Insomma, colui che per 9 anni ha incantato tutti in Italia ed in Europa con la sua Atalanta, non è certo venuto a Roma a fare la comparsa. Ma nemmeno da parafulmine. Gasperini vuole lavorare con determinati profili per poter imporre il suo credo.

Blitz a Madrid, Massara bussa alla porta di Simeone

Dopo ave annunciato l’arrivo di Leon Bailey – il calciatore giamaicano dopo il suo primo allenamento ha subito rimediato una sospetta lesione miotendinea del retto femorale destro – ed aver fatto dei recentissimi passi in avanti per il sì di Jadon Sancho dal Manchester United, Frederic Massara sta tentando di intervenire anche in altri settori del campo.

In attesa che venga definitivamente chiusa la questione sulla possibile partenza del big Manu Koné – anche se il francese dovesse restare, la Roma sta pensando ad un altro innesto nella linea mediana – si pensa anche alla difesa. A delle risorse giovani magari con enormi margini di miglioramento.

In vista di questa nuova necessità, che inizialmente andrebbe ad arricchire il già validissimo settore giovanile del club di Trigoria, il dirigente è volato a Madrid, sponda Atletico, per provare a strappare alla concorrenza un terzino destro classe 2008 che tra qualche giorno compirà 17 anni.

Si tratta di Unai Tapia, difensore sinistro di piede mancino già facente parte della squadra B dei Colchoneros, legato al club della Capitale da un contratto avente scadenza giugno 2027. Sul giocatore, oltre a diversi club stranieri, c’è anche il forte interesse di Bologna, Genoa e Pisa, coi toscani che sarebbero decisi a lanciare il ragazzo addirittura da subito in prima squadra.