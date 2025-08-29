La 2ª giornata del campionato di Serie A 2025-26 si preannuncia ricca di emozioni e sfide avvincenti, con squadre determinate a consolidare la propria posizione in classifica o a riscattare passi falsi iniziali. Il programma si apre venerdì 29 agosto con due anticipi: alle 18:30, la Cremonese ospita il Sassuolo, mentre alle 20:45, il Lecce affronta il Milan in un match che promette spettacolo e intensità. Sabato 30 agosto, il calendario propone quattro incontri: alle 18:30, il Bologna sfida il Como, e il Parma riceve l’Atalanta; alle 20:45, il Napoli, campione in carica, ospita il Cagliari, mentre il Pisa accoglie la Roma in un confronto che si preannuncia equilibrato e ricco di spunti tattici. La giornata si conclude domenica 31 agosto con due partite alle 18:30: il Genoa affronta la Juventus, e il Torino ospita la Fiorentina. Alle 20:45, l’Inter sfida l’Udinese, mentre la Lazio riceve il Verona in un match che potrebbe riservare sorprese e colpi di scena.



