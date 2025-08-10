25 euro al giorno per vivere una vacanza da sogno: sembra incredibile ma in questa località si trova un mare limpidissimo e cibo stellato. Ecco dove andare.

Sono tanti gli italiani che sono già partiti per le vacanze ed altri lo faranno nei prossimi giorni o nelle prossime settimane. Ci sono altri che invece aspettano sempre l’ultimo momento per prenotare e, se non hanno idee, possono valutare una località bellissima per una vacanza da sogno.

Ad agosto e a settembre si può andare infatti in una località che si caratterizza per mare limpidissimo, cibo stellato e sistemazioni da sogno con spa. Tutto questo a circa 25 euro! Ecco dove andare.

La località per una vacanza da sogno a circa 25 euro

Chi non vuole spendere molto ma vuole vivere una vacanza da sogno, può valutare una località incredibile dove trovare mare limpidissimo e cibo stellato a circa 25 euro. Può sembrare incredibile ma a poca distanza dall’Italia si trovano infatti le bellissime e rinomate spiagge dell’Albania.

Saranda è la meta estiva perfetta per divertirsi, rilassarsi e spendere poco. Si pensi che con 28 euro si potrà prenotare in un hotel 5 stelle di fronte al mare con design moderno, piscina, spa e accesso diretto alla spiaggia privata. Coppie, famiglie e gruppi possono personalizzare i pacchetti in base alle proprie esigenze per una vacanza ancora più all’insegna del comfort.

Come se non bastasse Saranda si contraddistingue non solo per le acque del mare cristalline ma anche per una cucina raffinata, di altissima qualità sia nelle tecniche di preparazione che nelle materie prime, quasi come se fosse di cucina stellata, ma a prezzi accessibili a tutti. Inoltre da qui si possono raggiungere altri posti come Ksamil, la sorgente carsica di Syri i Kaltër e il Parco archeologico di Butrinto.

Non sarà dunque una vacanza solo all’insegna del bel mare ma anche della bellezza con scenari naturali suggestivi e località chic in cui divertirsi per fare aperitivo o serata. Insomma chiunque non sappia ancora dove andare in vacanza, può considerare l’Albania ed in particolare la bellissima Saranda dove divertirsi, rilassarsi e spendere poco più di 25 euro (28 euro per la precisione) per una sistemazione da sogno e cucina di lusso e qualità.

La vacanza con amici, in coppia o in famiglia sarà perfetta in questa località.