La Juventus sembra poter cambiare la sua strategia di mercato in questi ultimi giorni di agosto: nuovo obiettivo in Inghilterra.

Tra le squadre di Serie A ancora molto attive in queste ore sul mercato c’è la Juventus. La squadra allenata da Igor Tudor deve ancora risolvere 2-3 situazioni, sia in uscita che in entrata. I bianconeri sono riusciti a liberarsi di alcuni esuberi pesanti nelle scorse ore, come Douglas Luiz o Arthur, ma i compiti per la dirigenza non sono finiti.

Serve sempre un rinforzo importante in attacco, in attesa di capire se Dusan Vlahovic rimarrà o meno in bianconero. L’obiettivo principale resta Randal Kolo Muani, il bomber francese del PSG che già da gennaio a maggio scorso ha giocato in prestito alla Juve. I bianconeri da inizio estate sperano di trovare un nuovo accordo e riportare il 26enne nuovamente alla Continassa.

Kolo Muani è dunque il nome caldo delle ultime ore di mercato, che come sappiamo chiuderà i battenti per i club italiani lunedì 1 settembre alle ore 20:00 in punto. Ma è ovvio che rischia di essere legato tutto al destino di Vlahovic, visto che la Juve farebbe fatica a sostenere contemporaneamente gli ingaggi di tre centravanti costosi come il francese, il serbo e anche il neo acquisto Jonathan David.

Cambiano le strategie della Juve sul mercato: tentativo last-minute per Mazraoui

Le ultime indiscrezioni di mercato, proposte dalla Gazzetta dello Sport, parlano di un possibile cambio di strategie nelle prossime ore. La Juventus potrebbe abbandonare la pista Kolo Muani, decidendo di non investire le sue ultime risorse su un attaccante, dando invece fiducia a Vlahovic e David.

L’ipotesi è quella di rinforzare le corsie laterali, magari sfruttando le occasioni last-minute in arrivo dalla Premier League. L’ultimo nome su cui il d.g. Damien Comolli sarebbe al lavoro è quello di Nouassir Mazraoui, terzino del Manchester United. Un laterale che sa giocare sia a destra che a sinistra, dunque utilissimo per gli schemi tattici di Tudor.

Alla Juve serve come il pane un rinforzo sulle fasce, soprattutto dopo la partenza di due terzini dal calibro di Weah e Savona. L’occasione Mazraoui potrebbe diventare una trattativa vera e propria nelle prossime ore: il costo dell’operazione si aggira sui 25 milioni di euro, anche se i bianconeri proveranno a chiedere il marocchino in prestito.

Nazionale del Marocco ma originiario dell’Olanda, Mazraoui ha una grande esperienza internazionale alle spalle, avendo giocato con le maglie di Ajax e Bayern Monaco prima di passare allo United. In questa stagione il tecnico Ruben Amorim ha fatto intendere di non puntare sul classe ’97, dunque un trasferimento alla Juve è da considerarsi più che fattibile.