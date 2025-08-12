S’infittisce sempre di più il mistero attorno all’immediato futuro dell’attaccante nigeriano: spunta un’altra clamorosa pista in Serie A

Quando è iniziato il tutto – parliamo ormai di quasi quattro settimane di fitti contatti tra le parti – nessuno avrebbe immaginato che saremmo arrivati al punto attuale. Che poi è lo stesso almeno dall’inizio del mese di agosto, quando il giocatore ha deciso di non unirsi al gruppo di lavoro del club bergamasco, quest’anno guidato da Ivan Juric.

Come ogni sessione di calciomercato che si rispetti, anche quella di questa torrida estate ha la sua telenovela. Quella che sta tenendo sulle spine un calciatore e due tra i maggiori clu del nostro campionato.

Nonostante l’Inter si sia spinta a mettere su piatto circa 45 milioni per il cartellino di Ademola Lookman – che ha dato ampia disponibilità al trasferimento, forte anche della soddisfazione per l’accordo trovato tra i suoi agenti e i nerazzurri – l’Atalanta ha deciso di fare muro. I bergamaschi ancora non scendono dalla valutazione di 50-60 milioni che hanno fatto sull’eroe di Dublino. Colui che con la sua tripletta regalò alla Dea il primo trofeo europeo della sua storia.

Sei il club della famiglia Percassi appare irremovibile nonostante l’evidente ammutinamento del giocatore (che dapprima ha iniziato ad allenarsi da solo in Portogallo, per poi proseguire il lavoro a Londra in attesa della fumata bianca), un’altra pretendente inattesa si starebbe affacciando sull’attaccante africano. La telenovela, insomma, potrebbe arricchirsi di un nuovo prestigioso attore.

Lookman, irrompe il Napoli: Conte gongola

Avendo ancora a disposizione un ottimo tesoretto da investire sul mercato (sono stati appena incassati 26 milioni per la cessione di Jack Raspadori all’Atletico Madrid), i Campioni d’Italia hanno fiutato la grande doppia occasione rappresentata dall’ipotetico arrivo del nigeriano all’ombra del Vesuvio.

Innanzitutto Lookman andrebbe a completare un reparto offensivo che già ora fa paura. In secondo luogo la beffa servita all’Inter rappresenterebbe un duro colpo da digerire per la Beneamata, che non solo non potrebbe far affidamento sul talento del giocatore nella sua rosa, ma che lo vedrebbe migliorare la potenza di fuoco della rivale nella corsa Scudetto.

I bookies, spesso termometro fedele delle trattative di mercato, hanno emesso la loro ‘sentenza’. Secondo il portale ‘Planetwin365‘, il passaggio di Lookman al Napoli è bancato solamente 2,75 volte la posta. Come a dire che, se non può ritenersi ancora sicuro, il trasferimento dell’africano alla corte di un Conte che già gongola al solo pensiero, si starebbe facendo sempre più probabile….