Archiviato con un nulla di fatto l’affare Frattesi, Inter e Roma potrebbero invece accordarsi per un altro giocatore nerazzurro: il prezzo è stato già fissato

C’è un dato, inequivocabile, che meglio di qualunque altro fotografa l’esperienza dell’ancor giovane centrocampista alle dipendenze dell’Inter nelle ultime tre stagioni.

2334 sono i minuti – molti dei quali messi nelle gambe da subentrato, o accumulati in partite di scarsa importanza – dall’estate del 2022 al maggio 2025. Parliamo di nemmeno 26 partite disputate per intero in tre campionati. Cosa ancor più grave, sia nell’attuale valutazione del giocatore, nettamente calata, che nella resa incassata dall’Inter, è stato il rendimento del centrocampista.

Quasi mai all’altezza della situazione, mai veramente inserito nei meccanismi di gioco, schiacciato da una concorrenza che gli ha lasciato le briciole, Kristjan Asllani ha inciso pochissimo nel suo triennio alla Pinetina.

Già oggetto di possibili scambi di mercato per lo meno da due estati, l’albanese ha rinnovato un po’ a sorpresa il suo contratto nel settembre del 2024. Un accordo che ora vede la sua deadline a giugno 2028, sebbene siano ormai in pochi, forse nessuno, a credere che l’ex Empoli resterà a Milano fosse anche per un’altra singola stagione.

Già perché, appurato il poco spazio concesso in passato da Simone Inzaghi, le cose non sembrano diverse nemmeno sotto la guida di Cristian Chivu, che non si sta affatto opponendo alla decisione della società di cedere irrimediabilmente il giocatore albanese.

Inter-Asllani, è finita: irrompe la Roma

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport‘, l’Inter ha preso la sua decisione definitiva sul calciatore, che per inciso ha finora rifiutato tutte le offerte provenienti dall’estero. La dirigenza meneghina, indispettita dalla presa di posizione del suo tesserato, non vuole registrare una minusvalenza a bilancio, e sarebbe quindi disposta a valutare anche un passaggio di Asllani ad una rivale diretta in Serie A. Detto fatto. Ecco materializzarsi l’ombra di Frederic Massara e della Roma.

Profilo gradito all’esigente allenatore Gian Piero Gasperini, il classe 2002 potrebbe arrivare nella Capitale per una cifra non superiore a 13 milioni di euro. Tanto basta per convincere Marotta e soci a salutare un calciatore ormai considerato a tutti gli effetti un esubero tecnico.

Il club giallorosso non ha ancora formulato alcuna offerta ufficiale perché impegnato nella definizione di un acquisto sul fronte offensivo, come preteso dal tecnico di Grugliasco. Questo però non toglie che, chiuso l’affare Fabio Silva o chi per lui, il sodalizio capitolino non bussi agli uffici di Viale della Liberazione con la proposta giusta…