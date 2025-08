Da Lidl è in offerta l’oggetto piccolo ma che sta bene su qualsiasi superficie e costa circa 6 euro. Ecco qual è.

Lidl è il negozio di riferimento per molte persone quando devono fare la spesa non solo di generi alimentari ma anche di prodotti per la casa e l’igiene della persona. Periodicamente i punti vendita vengono anche riforniti di prodotti per la casa, utensili, elettrodomestici, mobili, giocattoli, attrezzi per il fai da te.

Ora ad esempio in negozio è in offerta a circa 6 euro un prodotto piccolo ma che va bene su qualsiasi superficie e che è molto utile da tenere in casa. Ecco perché.

Il prodotto di Lidl in offerta a circa 6 euro

Da Lidl è attualmente in offerta un prodotto imperdibile a circa 6 euro. È piccolo ma va bene su qualsiasi superficie. Si tratta infatti dello sgabello pieghevole LIVARNO home, compatto e stabile, che può servire in vari modi in casa, ad esempio quando si deve raggiungere un ripiano più alto in cucina oppure si ha bisogno di un posto in più per cena, e le sedie sono finite.

È dotato di una superficie antiscivolo e piedini gommati in modo che vada bene su qualsiasi superficie. Ha delle dimensioni ridotte, di 35 x 22 x 28,5 cm, e un manico integrato che lo rende anche pratico da spostare. È un oggetto che si deve avere sempre a portata di mano dato che è molto versatile, pur non essendo fatto in materiali di pregio o avendo un design ricercato.

È quell’oggetto che in casa può fare davvero la differenza perché può essere usato in ogni ambiente, anche in bagno per poggiarci delle cose, anche solo temporaneamente, in garage quando si fanno dei lavori fai da te, in campeggio come base di appoggio oppure come seduta. Può aiutare anche i bambini a raggiungere il lavandino (sempre con la supervisione di un adulto).

E poi ha un prezzo piccolo di circa 6 euro che lo rende davvero economico e furbo, oltre che pratico. Dal 31 luglio sarà in promozione nei negozi Lidl e sicuramente andrà a ruba, quindi meglio approfittare, anche comprandone più di uno, da tenere ad esempio uno in cucina e uno in garage/cantina.

È quel prodotto versatile che bisogna avere nella propria abitazione visti i suoi tanti modi di impiego e il prezzo ridotto.