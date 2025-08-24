Da Lidl c’è un’offerta imperdibile: con 39,99 euro si potrà acquistare un prodotto utilissimo con 17 accessori inclusi. Ecco di quale si tratta.

Lidl è il negozio di riferimento quando si vuole fare una spesa di qualità non solo di prodotti alimentari ma anche per la cura della persona e l’igiene della casa. Non solo ma periodicamente si vendono oggetti imperdibili come mobili, giocattoli, attrezzi per il fai da te o le riparazioni in casa, elettrodomestici, di qualità e a prezzi convenienti.

Ad esempio ora è in vendita un prodotto imperdibile in offerta a solo 39,99 euro e con 17 accessori inclusi. Servirà parecchio in casa perché è uno strumento molto versatile. Ecco di quale si tratta.

Il prodotto in vendita da Lidl a 39,99 euro

Da Lidl è attualmente in offerta un prodotto imperdibile con 17 accessori inclusi al prezzo competitivo di 39,99 euro a partire dal 25 agosto: si tratta del trapano avvitatore ricaricabile, uno strumento versatile che in casa si potrà usare in vario modo.

È l’attrezzo protagonista del garage ma anche ideale per montare mobili o completare progetti. Ha un design robusto e un motore con cambio a 2 velocità, potente e veloce per essere usato su legno, metallo, plastica. È alimentato con una batteria agli ioni di litio da 20 V (2,0 Ah), completa di indicatore LED a 3 livelli, così si potrà conoscere sempre il livello e quando bisogna metterla in carica.

È presente anche la funzione Cell Balancing, che ottimizza l’efficienza della batteria e ne allunga la vita utile. Il trapano ricaricabile di Lidl fa parte della serie Parkside X 20V Team, quindi è compatibile con tutti gli altri strumenti della stessa linea. Ma non è questo il punto di forza di questo strumento ma i 17 accessori inclusi per avvitare, forare e affrontare piccoli o grandi interventi domestici.

Tutto questo a 39,99 euro, un prezzo in offerta dal 25 agosto. Questo prodotto probabilmente andrà a ruba visto il suo prezzo e le caratteristiche che ha. Inoltre si dimostra un investimento piccolo ma intelligente perché utile in diverse occasioni, ad esempio per montare una mensola, sistemare una cerniera, forare una parete in cartongesso. Tutti questi piccoli e grandi interventi in casa si potranno svolgere senza l’ausilio di un tecnico ma con questo attrezzo dal prezzo piccolo, dal design robusto e dalla lunga autonomia garantita dalla batteria.