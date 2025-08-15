Ci sono dei prodotti che tutti quanti comprano prettamente in estate ma dagli esperti arriva l’allarme sugli effetti collaterali.

In estate gli esperti consigliano di bere almeno due litri di di acqua al giorno e anche di consumare più verdure e frutta per assimilare minerali e vitamine preziose che perdiamo con la sudorazione. Ci sono poi altri prodotti molto consumati, specie in questa stagione, e che spesso si assumono senza un consulto con il medico.

Tutti quanti li acquistano in estate ma dagli esperti arriva un allarme: ci sono molti effetti collaterali e dunque è meglio essere consapevoli di quello che si sta dando al proprio corpo.

I prodotti molto acquistati in estate che hanno tanti effetti collaterali

In estate sempre più persone, per combattere la stanchezza e il caldo, assumono degli integratori, fondamentalmente di magnesio e potassio, spesso senza un consulto con il medico, perché “tanto non faranno male”. In realtà gli esperti hanno evidenziato che possono avere degli effetti collaterali.

Prima di tutto va detto che questi due minerali sono essenziali in tutte le stagioni dell’anno e non solo in estate: il potassio, ad esempio, regola le contrazioni di tutti i muscoli, anche del cuore, mantiene in equilibrio gli elettroliti e controlla la pressione sanguigna; il magnesio, invece, trasmette gli impulsi nervosi, favorisce il metabolismo muscolare e osseo e il benessere degli apparati cardiovascolare e neurologico.

Potremmo non esserne carenti se solo seguissimo una dieta varia ed equilibrata perché in effetti entrambi si trovano in cibi freschi. Il magnesio, ad esempio, è presente nelle verdure a foglia verde, nella frutta secca e nei semi oleosi, nei cereali integrali e nei legumi e nel cacao amaro; il potassio, invece, si trova in banane e avocado, nella frutta fresca, nelle verdure a foglia verde e negli ortaggi, nei legumi e nella frutta secca.

Detto questo, sembrerebbe che l’utilizzo di integratori di magnesio e potassio sia pressoché inutile dato che le carenze di questi minerali sono molto rare. Fra l’altro questi prodotti, molto acquistati in estate, possono avere degli effetti collaterali: il magnesio può causare diarrea, nausea e dolori addominali, in certi casi anche rallentamento del battito cardiaco e ipotensione; il potassio può comportare vomito e disturbi di stomaco.

Per questo basta semplicemente seguire una dieta varia ed equilibrata, legata alla stagionalità, per non esserne carenti. Ci sono casi in cui la carenza può essere causata da abuso di alcol, uso di certi farmaci, patologie come diabete e insulino resistenza, malattie croniche intestinali, e allora in questo caso si potrebbe aver bisogno di integratori di questi minerali ma mai fare di testa propria.

Rivolgersi invece sempre ad un medico o al nutrizionista che, valutata la situazione, consiglierà il percorso migliore da seguire per ridurre la carenza.