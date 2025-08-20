Chi vuole trasformare il proprio giardino in questi ultimi giorni di estate dovrebbe correre da Leroy Merlin e prendere questo prodotto ad un prezzo super.

Leroy Merlin è il punto vendita di riferimento per chi ama il giardino, il fai da te, il bricolage, i lavori in casa. Si trovano sempre prodotti e soluzioni furbe per arredare il proprio spazio all’aperto ma anche per decorare, personalizzare e aggiustare qualcosa in casa oppure nel giardino o nel terrazzo.

Attualmente è in vendita un prodotto ideale per trasformare il proprio giardino anche in questi ultimi giorni di estate. Ha una potenza di 1300 W e un prezzo super, quindi bisogna approfittarne.

Il prodotto di Leroy Merlin per il giardino

Chi ha un giardino e vuole trasformarlo deve correre da Leroy Merlin perché è attualmente in vendita ad un prezzo super un prodotto speciale con una potenza di 1300 W. Si tratta del tagliaerba elettrico RYOBI.

È un tagliaerba trainato a comando con velocità non regolabile che dispone di una larghezza di taglio di 33 centimetri e che consente di regolare l’altezza di taglio con 5 posizioni da 2 a 6 cm. Si caratterizza per un telaio in polipropilene, che non arrugginisce, resistente ma leggero e pratico da usare, anche grazie al manubrio regolabile in altezza e pieghevole al massimo per ottimizzare lo spazio.

Le ruote posteriori da 26 cm di diametro permettono di muovere l’attrezzo facilmente e di superare eventuali ostacoli. L’espulsione dell’erba è 2 in 1: posteriore e copertura con pacciame. Infatti questo tagliaerba ha anche la funzione mulching che permette di sminuzzare l’erba e rilasciarla sul terreno come fertilizzante naturale, lasciando il terreno umido e riducendo il consumo di acqua per l’irrigazione.

L’attrezzo di Leroy Merlin comprende anche un sacco di raccolta semirigido (in nylon) con una capacità di 35 litri, con un indicatore di raccolta del sacco che segnala quando è necessario svuotare il sacco. Questo tagliaerba ha un prezzo super di 89,90 euro ed è l’apparecchio ideale per trasformare il giardino, specie con pendenza e ostacoli di superficie fino a 400 mq.

Infine, è anche silenzioso rispetto agli altri competitor: la sua pressione acustica è pari a 79,7 dB. Insomma, chi vuole trasformare il proprio giardino, dovrebbe correre subito da Leroy Merlin e approfittarne: con un piccolo prezzo avrà un tagliaerba resistente ma leggero e maneggevole per tagliare l’erba a diverse altezze e avere un giardino sempre curato.