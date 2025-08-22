La Serie A 2025/2026 prende il via inaugurando una stagione che promette grande spettacolo, competizione serrata e sfide decisive fin dalle prime giornate. Le big del campionato sono pronte a scendere in campo con obiettivi ambiziosi, ognuna con un debutto che già fa presagire battaglie intense.

Il Napoli, campione in carica, esordirà alla prima giornata lontano dal Maradona, affrontando il Sassuolo: una trasferta ostica in cui dimostrare fin da subito che lo scudetto è un traguardo da difendere. La Juventus inizierà la sua rincorsa allo Scudetto tra le mura di casa, affrontando il Parma in un match alla portata, ma dal significato importante per impostare il ritmo della stagione. L’Inter, reduce dalla sconfitta in finale di Champions League, aprirà il campionato contro il Torino: un derby piemontese che potrà dare subito indicazioni sulla solidità dei nerazzurri. La Roma, con ambizioni di rilancio, ospiterà il Bologna: l’Olimpico sarà teatro di un debutto fondamentale per energizzare la squadra e i tifosi. La Lazio, guidata da Sarri, inizierà la stagione affrontando il Como in trasferta: un test da non sottovalutare, importante per instaurare continuità fin da subito.

Infine, il Milan aprirà il suo cammino in campionato contro la Cremonese, in casa: un match da approcciare con il giusto mix di concretezza e ambizione. Il via è ufficiale: il prossimo weekend darà il via a una stagione lunga, intensa e ricca di aspettative. Sarà l’inizio di una nuova corsa verso il titolo, con tutte le grandi chiamate a confermare o rilanciare le proprie ambizioni. La Serie A riparte, e lo fa con il meglio del calcio italiano pronto a entrare in scena. Qui tutti i pronostici dei nostri.