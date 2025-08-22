Il derby di campionato si giocherà già alla quarta giornata, ma un importante calciatore rischia seriamente di non esserci.

Il campionato di calcio 2025/2026 è ormai alle porte. Da domani la Serie A aprirà i battenti con la prima giornata. Tanta la curiosità dei tifosi e degli appassionati, vogliosi di tornare a tifare per la propria squadra del cuore e capire a che punto è la preparazione tecnica e tattica dei propri beniamini.

Il calendario prevede subito degli scontri diretti tutti da vivere. Basti pensare che subito dopo la sosta di settembre per le Nazionali, dunque alla terza giornata, andrà in scena Juventus-Inter, uno dei duelli più sentiti del calcio italiano. Una settimana dopo, al quarto turno, scatterà il primo derby: quello della capitale tra Lazio e Roma, altro incontro a dir poco focoso ed emozionante.

Già nella stagione 2013/2014 il derby del Cupolone scattò alla 4.a giornata di campionato. Dunque le tifoserie cominceranno subito a pensare a striscioni, coreografie e sfottò in vista del match del 21 settembre prossimo. Intanto è già a rischio la presenza di un importante protagonista della stracittadina, che per via di un infortunio potrebbe seriamente saltare Lazio-Roma, con grande delusione di una delle due contendenti.

Roma, tegola Bailey: rischia un mese di stop, niente da fare per il derby

La Roma rischia di perdere per un lungo periodo di tempo, e dunque anche per il derby, il neo acquisto Leon Bailey. Sfortunatissimo l’attaccante esterno giamaicano, che al primo allenamento con la maglia giallorossa a Trigoria si è fermato per un forte risentimento muscolare alla coscia.

I primi esami strumentali hanno evidenziato una sospetta lesione miotendinea del retto femorale destro; nelle prossime ore Bailey effettuerà altri controlli approfonditi per confermare o correggere la prima diagnosi. Il rischio è quello di uno stop di almeno un mese (se non oltre); ciò significa che l’ala offensiva classe ’97 dovrà saltare Lazio-Roma del 21 settembre prossimo e rientrare in gruppo non prima di ottobre.

I tifosi giallorossi, così come mister Gasperini, sono rimasti a bocca aperta dopo aver saputo dell’infortunio immediato di Bailey. Il giamaicano, preso in prestito dall’Aston Villa, era arrivato nella capitale con grande entusiasmo, come rinforzo necessario per l’attacco della Roma. Peccato che il primo allenamento a Trigoria è stato fatale dal punto di vista muscolare.

Altri calciatori di Lazio e Roma attualmente ai box dovrebbero invece recuperare in tempo per il derby della 4.a giornata. I biancocelesti Patric e Isaksen, alle prese con malesseri di vario tipo, dovrebbero tornare a disposizione al massimo dopo la sosta per le nazionali. In casa Roma il capitano Lorenzo Pellegrini invece è sulla via del recupero e spera in una convocazione per Pisa alla seconda giornata.