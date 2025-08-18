Brutta notizia per il Napoli e per il calcio italiano in generale. Il messaggio di Aurelio De Laurentiis è un vero colpo al cuore.

Non c’è cosa peggiore per un appassionato di sport e di calcio che venire a sapere della scomparsa di un mito, di un idolo sportivo che ha fatto sognare moltissimi tifosi durante la propria carriera. In questo senso il 2025 sta diventando un anno a dir poco drammatico, ricco di notizie devastanti.

Basti pensare alla tragedia di Diogo Jota, lo sfortunato attaccante del Liverpool, morto a causa di un terribile incidente assieme a suo fratello André Silva, anch’egli calciatore. Un lutto che ha colpito tutto il calcio internazionale e che ancora oggi fa commuovere, come evidenziato nella partita di debutto dei Reds ad Anfield Road di venerdì scorso contro il Bournemouth.

Ma adesso è l’Italia intera a piangere; non per l’addio ad uno sportivo, bensì per un personaggio iconico ed indimenticabile, che ha fatto la storia di questo paese per decenni. Parliamo della scomparsa di Pippo Baudo, il celebre presentatore televisivo, volto amico di tutti gli italiani. Un lutto che ha colpito anche il mondo del calcio, come dimostrato dai tanti messaggi di cordoglio.

Addio a Pippo Baudo, arriva l’accorato cordoglio del Napoli calcio

Pippo Baudo è venuto a mancare nella giornata di sabato 16 agosto, all’età di 89 anni. Da qualche tempo era fuori dai palcoscenici televisivi, ma per tantissimi anni è stato il volto della Rai, conduttore di svariato programmi e varietà. In carriera Baudo ha condotto ben 13 edizioni del Festival di Sanremo e lanciato molti giovani cantautori, come Laura Pausini, Eros Ramazzotti e Giorgia.

La morte di Baudo ha lasciato un vuoto enorme in tutti gli italiani; il mondo del calcio ha reagito subito alla notizia. In particolare, il primo club di Serie A ad esprimere il proprio cordoglio è stato il Napoli, nella figura del presidente Aurelio De Laurentiis. Quest’ultimo, da uomo di cinema e spettacolo, ha voluto ricordare l’importanza di Pippo Baudo nell’animo degli italiani.

Questo il messaggio del Napoli calcio: “Il presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Pippo Baudo, volto storico e simbolo della televisione italiana”.

Non aveva legami diretti con il calcio, ma Pippo Baudo si è sempre dichiarato un appassionato tifoso della Juventus, con un affetto particolare per il Catania, provincia di cui era originario.