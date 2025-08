Un nuovo allarme alimentare riguarda un prodotto usato tutti i giorni ma che dovrebbe essere restituito subito al punto vendita.

Ogni giorno vengono diffusi richiami e ritiri di prodotti alimentari che crediamo sicuri ma che, sulla base di diverse analisi ulteriori, possono invece risultare pericolosi per la salute. Allora il Ministero della Salute diffonde notizie sui richiami e ritiri ad esempio per possibile contaminazione batterica da parte di qualche agente oppure per informazioni inesatte o mancanti sulle etichette o, ancora, per altri motivi.

Questa volta il nuovo allarme alimentare riguarda un prodotto che viene usato in cucina praticamente ogni giorno ma che non andrebbe consumato perché può essere molto rischioso. Ecco di quale si tratta e perché si dovrebbe restituire subito al punto vendita in cui è stato acquistato.

Il prodotto oggetto del nuovo allarme alimentare

Il nuovo allarme alimentare riguarda un prodotto che viene usato tutti i giorni e che però non dovrebbe essere consumato ma restituito subito al punto vendita per non incorrere in rischi per la salute. In particolare a dare l’allarme sono stati i frequentati supermercati Decò dove quotidianamente tanta gente fa la spesa e compra, neanche a dirlo, anche questo prodotto.

Dunque i supermercati Decò hanno diffuso il richiamo da parte dell’operatore di un lotto di passata di datterini a marchio Granoro Dedicato. Questo prodotto viene chiaramente usato ogni giorno per fare il sugo oppure per condire la pizza o per preparare altri piatti, ma consumarlo può essere pericoloso.

In particolare il prodotto in questione è venduto in bottiglie da 350 grammi, con il numero di lotto M214 e il termine minimo di conservazione (TMC) 31/12/2026, ed è stato prodotto dall’azienda La Formica Srl per il Pastificio A. Mastromauro Granoro Srl presso lo stabilimento di produzione che si trova in via Orta Longa 55, a Scafati, in provincia di Salerno.

Il motivo indicato sull’avviso di richiamo del lotto di passata di datterini a marchio Granoro Dedicato è la presenza di un corpo estraneo non specificato. Per questo motivo, in via cautelativa, l’azienda raccomanda di non consumare questo prodotto con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori che hanno acquistato o che sono eventualmente in possesso del prodotto oggetto di questo nuovo allarme alimentare possono restituirlo al punto vendita dove l’hanno acquistato.