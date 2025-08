Il club bianconero è molto attento alle possibili occasioni low cost provenienti dal mercato: l’ex allievo di Simeone intriga non poco

Dopo aver rotto gli indugi per Morten Hjulmand, il Capitano dello Sporting CP sul quale la Juve sta portando una decisa offensiva nel tentativo di battere anche la concorrenza inglese, il DG Damien Comolli e il suo team strizzano l’occhio anche ad affari più economici dal punto di vista degli investimenti finanziari.

In attesa di capire a quanto effettivamente ammonterà il tesoretto di mercato derivante dalle partenze di Timothy Weah – il cui agente nei giorni scorsi ha tuonato proprio contro il DG francese – Nico Gonzalez (che potrebbe essere il ‘ripiego’ dell’Inter qualora davvero non arrivasse Ademola Lookman) e Dusan Vlahovic, che ha stretto una sorta di patto col club – la Juve non è affatto insensibile ai colpi low cost.

Un fulgido esempio di questo nuovo modo di approcciarsi al mercato è stato il prestigioso arrivo di Jonathan David, il bomber conteso da tempo da mezza Europa e infine accasatosi alla Continassa.

Considerando che, anche per la fatica nel trovare un acquirente che metta sul piatto quanto richiesto dai bianconeri, è e sarà difficile cedere Teun Koopmeiners senza registrare una sanguinosa minusvalenza a bilancio, la Juve sta cercando colpi a basso costo nel settore di centrocampo. L’occasione che si sta presentando dinnanzi è troppo ghiotta per non essere sfruttata.

Ritorno di fiamma per Thomas Partey: la Juve ci prova

Dopo aver trascorso l’ultimo quinquennio nelle fila dell’Arsenal, che lo aveva prelevato dall’Atletico Madrid nell’autunno del 2020 per 50 milioni, il centrocampista Thomas Partey è rimasto senza contratto dallo scorso 30 giugno.

Davvero curiosa la parabola del classe ’93, che pure ha disputato la bellezza di 52 match, in tutte le competizioni, in maglia Gunners nella scorsa stagione. Già oggetto di lunghi corteggiamenti da parte bianconera negli anni passati, il ghanese potrebbe tornare di moda dato il suo vantaggioso status di free agent.

Giocatore di grande esperienza internazionale, abile nell’adattarsi a diverse metodologie di gioco (passare da Simeone ad Arteta significa fare quasi un altro sport), il giocatore africano sembra perfetto per le esigenze del tecnico Tudor, che sogna un centrocampo muscolare ma anche dinamico data la presenza in rosa di un certo Khephren Thuram.

I contatti con l’entourage del calciatore non sono stati ancora avviati, ma Partey è entrato di diritto nella ristretta lista di mercato della ‘Vecchia Signora‘. Chissà se stavolta l’assalto andrà a buon fine.