Kephren Thuram raggiunge suo fratello maggiore Marcus in maglia nerazzurra? Occhio allo scambio dell’ultimo minuto.

Particolarità che è saltata agli occhi di molti ieri sera, durante il match tra Inter e Torino, stravinto per 5-0 dai nerazzurri. In tribuna a San Siro era presente Lilian Thuram, ex difensore francese e padre dell’attaccante interista Marcus, che si è fatto applaudire dal noto papà grazie alla splendida doppietta realizzata ai granata.

Ma oltre a Lilian, era presente come spettatore comune anche Kephren Thuram, fratello minore di Marcus ed attuale centrocampista titolare della Juventus. Il classe 2001, in maniera piuttosto sorprendente, ha scelto di essere presente sugli spalti dello stadio Meazza per sostenere suo fratello. Una questione piuttosto particolare, visto che la rivalità tra Inter e Juve è molto forte, ma in questo caso ha prevalso l’amore per la famiglia.

Diversi tifosi bianconeri non hanno apprezzato la presenza di Kephren a San Siro, soprattutto quando ha lanciato segnali di approvazione a Marcus dopo il gol del 2-0 dell’Inter. Insomma, solite rivalità calcistiche, ma non è da escludere che il sogno del Thuram bianconero sia quello di giocare fianco a fianco col fratello maggiore nel prossimo futuro.

Thuram junior all’Inter? I nerazzurri propongono lo scambio alla pari alla Juventus

E chissà che nelle prossime ore l’Inter non faccia un tentativo concreto proprio per riavvicinare i due fratelli Thuram. L’idea, per ora soltanto teorica ed eventuale, è quella di provare a sondare il terreno per Kephren, giocatore comunque molto importante per gli schemi della formazione juventina.

L’Inter ha però una carta intrigante da giocarsi. La squadra di Cristian Chivu potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Davide Frattesi, centrocampista molto apprezzato dalle parti della Continassa e già sondato in passato dalla Juve. Il calciatore italiano non rientra nelle gerarchie primarie di Chivu e dunque sarebbe assolutamente propenso a cambiare aria, accettando di buon grado la Juventus come nuovo club.

Uno scambio alla pari Frattesi-Thuram potrebbe in teoria far contenti tutti. Kephren andrebbe a giocare assieme a suo fratello Marcus, mentre il centrocampista romano dell’Inter potrebbe ottenere più spazio in maglia bianconera. Ma al momento, come già detto, si tratta di un’ipotesi campata in aria, poiché Igor Tudor considera Thuram junior un calciatore imprescindibile e titolare nei suoi schemi.

Inoltre c’è anche bagarre riguardo alla valutazione dei cartellini di questi due calciatori. Kephren Thuram, titolarissimo della Juventus, è stato pagato circa 20 milioni un anno fa dal Nizza, mentre oggi vale almeno il doppio vista la crescita dimostrata. Frattesi, che ha due anni in più e fa la riserva nell’Inter, non può avere ad oggi una valutazione identica a quella del figlio d’arte.