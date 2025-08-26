In vista del primo big match della stagione tra Juventus ed Inter arriva una brutta notizia: un titolarissimo salterà sicuramente la sfida.

La prima giornata di campionato si è chiusa ieri sera con la straripante vittoria dell’Inter ai danni del Torino. 5-0 il risultato finale a favore dei nerazzurri che si portano così al comando della classifica generale a quota 3 punti.

I ragazzi allenati da Chivu hanno così risposto al Napoli e alla Juve di Igor Tudor che ha superato per 2-0 un ostico Parma, riuscendo nel secondo tempo ad abbattere le resistenze della squadra ducale.

Segnali dunque positivi per la Juve, che vuole partire al meglio e sfruttare la condizione fisica ottimale, dovuta alla partecipazione estiva al Mondiale per Club, proprio come per l’Inter. A rendere tutto ancora più intrigante il fatto che già alla terza giornata, dopo la sosta per le nazionali di inizio settembre, andrà subito in scena lo scontro diretto Juventus-Inter all’Allianz Stadium, primo vero big match della stagione 2025/2026.

Cambiaso, follia in Juventus-Parma: salterà sicuramente il big match con l’Inter

Mancano ancora circa tre settimane allo scontro diretto tra le due storiche rivali di Serie A, ma già si sa con certezza che un titolarissimo della Juventus salterà l’incontro. Parliamo di Andrea Cambiaso, esterno sinistro della formazione di Tudor, che per colpa di un gesto istintivo e sconsiderato dovrà dire addio al derby d’Italia.

Nel match di ieri sera tra Juve e Parma, Cambiaso ha rimedito un’espulsione diretta davvero sciocca. Il terzino ex Genoa infatti, a circa 10′ dal termine dell’incontro, è stato protagonista di un gesto di reazione evidente nei confronti di Lovik, difensore del Parma che aveva commesso fallo sul bianconero. Cambiaso ha reagito all’intervento scomposto con una gomitata evidente, non esageratamente violenta ma da cartellino rosso diretto.

L’arbitro Marcenaro ha dunque cacciato dal campo senza esitazioni il numero 26 della Juventus, che ora andrà incontro ad una squalifica non da poco. In casi come questo, di condotta violenta in campo, si procede con due turni di stop. Cambiaso dunque salterà senza dubbio sia la trasferta contro il Genoa del 31 agosto, sia il big match contro l’Inter del 13 settembre.

Una bella tegola per la Juventus e per mister Tudor, che dovrà trovare un sostituto ideale a Cambiaso sulla corsia mancina in queste settimane. La speranza è di recuperare il lungodegente Juan Cabal in tempo almeno per Juve-Inter, altrimenti sarà costretto ad adattare uno tra Kalulu e Savona come laterale sinistro titolare.