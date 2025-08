Momento difficile e delicato per Igor Tudor. Incredibile ma vero, già si parla di sostituzione in panchina per il tecnico della Juventus.

Da una parte i tifosi della Juventus sono speranzosi di rivedere la propria squadra nuovamente in alto, in lotta per obiettivi importanti di classifica. Dall’altra invece hanno paura di vivere l’ennesima stagione deludente, viste le scelte un tantino raffazzonate ed improvvisate degli ultimi tempi.

Tutto nasce dalla scelta dell’allenatore. Dopo il flop di Thiago Motta dello scorso anno, ancora a libro paga dei bianconeri, si è deciso di confermare il traghettatore Igor Tudor alla guida della Juve. Una soluzione non primaria, visto che a fine stagione i dirigenti hanno provato a convincere sia Antonio Conte sia Gian Piero Gasperini, senza però trovare risposte positive per la panchina.

Per questo motivo Tudor non gode di una stima assoluta da parte dell’ambiente, che per l’appunto lo considera una soluzione di ripiego ed un tecnico di buon livello ma non adatto a riportare la Juventus a dominare in campionato. Inoltre, le ultime uscite stagionali non stanno dando affatto una mano all’ex allenatore di Verona, Lazio e Marsiglia.

Tudor già ai saluti? I tifosi bianconeri si scatenano sui social: “Prendete subito Spalletti”

La frenesia dei tifosi si sa, fa parte del gioco. Sono bastate alcune figure non eccellenti in amichevole per mettere subito in discussione Tudor. Per esempio il recente pareggio tra Juventus e Reggiana alla Continassa ha fatto scattare mille dubbi e perplessità nell’ambiente bianconero.

Sui social, in particolare su X, moltissimi appassionati juventini si dicono già sconsolati e privi di ottimismo in vista della nuova stagione. C’è poca fiducia nel lavoro di Tudor, non agevolato dal ritardo sul mercato, che finora ha portato in bianconero solo David e Joao Mario.

Dita puntate su Tudor, ma soprattutto in tanti già invocano il nome di un nuovo allenatore: il desiderio è convincere Luciano Spalletti a prendere la squadra in corsa e dare idee ed energie differenti alla Juventus.

Spalletti andava preso ora, questa rosa con Spalletti era già quasi fatta — Andrea (@460461Andre) August 2, 2025

È una squadra con valore per me, o quanto meno non è distante anni luce da napoli e Inter che il livello è uguale e la differenza l’ha fatta l’allenatore, se Tudor non parte bene va esonerato, dai sta rosa a Spalletti e vince il campionato — Joe (@hortominnesotaq) August 2, 2025

Dunque in molti pensano che chiamare Spalletti già prima dell’inizio del nuovo campionato possa ‘salvare’ la Juve da un’ennesima annata fatta di rincorse e di promesse non mantenute. Ora la palla passa alla dirigenza: dare fiducia a Tudor, concedendogli il tempo necessario per lavorare? Oppure affidarsi subito ad un allenatore più esperto e vincente?