In attesa di completare il mercato con almeno un paio di colpi top, la Juve incassa le previsioni degli esperti: la sentenza è terribile

D’accordo, si tratta solo di pronostici. Oltretutto parziali visto che mancano ancora due settimane abbondanti di contrattazioni di mercato e tutti sanno (come accaduto lo scorso anno proprio per mano del club bianconero), che l’ultima settimana potrebbe essere foriera di incredibili acquisti. In grado di cambiare il volto di una squadra.

Al netto di tutto questo (e forse di un malcelato pessimismo sulle capacità di Igor Tudor, non certo la prima scelta della società per la panchina), farebbe impressione vedere una Juve fuori dalla prossima Champions League.

Considerando che perfino le esperienze più contraddittorie degli ultimi anni (basti pensare alla breve era targata Andrea Pirlo o alle tre stagioni di Max Allegri nel suo ritorno alla Continassa al netto della penalizzazione del 2023) hanno comunque regalato alla società piemontese la certezza di un posto nell’Europa che conta, vedere eventualmente la ‘Vecchia Signora’ fuori dai primi 4 posti in campionato sarebbe clamoroso.

Al momento è comunque davvero difficile stilare una griglia che sia credibile per quello che riguarda gli effettivi valori in campo. Alcuni dati di fatto sembrano abbastanza incontrovertibili: la forza del Napoli, la qualità dell’Inter, la concretezza del Milan sotto la guida di Max Allegri. E la Juventus? Gli esperti, al momento, non sembrano essere granché ottimisti.

Juve, il disastro è dietro l’angolo: verdetto preoccupante

Che il clima che si respira oggi giorno alla Continassa non sia dei migliori è esemplificato d un qual certo nervosismo mostrato dal tecnico Tudor in una recente conferenza stampa.

Il croato, che comunque ha mostrato un certo orgoglio – apprezzato dai tifosi – nel rispondere alle previsioni di terzo o quarto posto fatte da qualche giornalista sulla sua squadra, ha lasciato intendere che la Juve punterà al massimo traguardo possibile anche se attualmente non accreditata dei favori del pronostico.

L’ex allenatore di Lazio e Verona non era ancora a conoscenza delle previsioni sviluppate dal portale Opta, sito di analisti del gioco tra i più apprezzati nel web.

Secondo gli esperti, che hanno pubblicato le loro ‘profezie’, basate su tanti fattori statistici e non e tanto variabili quanto fissi, sarà l’Inter ad aggiudicarsi lo Scudetto, col Napoli subito alle sue spalle. A chiudere il primo quartetto in classifica ecco Atalanta e Roma, che si qualificherebbero dunque di diritto per la Champions League. La Juventus è accreditata solo di un deludente quinto posto, col Milan addirittura sesto.