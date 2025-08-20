Operazione sull’asse Juventus-Roma che può concludersi nei prossimi giorni. I giallorossi spingono forte verso il talento bianconero.

Juventus e Roma sono due squadre ancora in costruzione in vista dell’inizio della nuova stagione. Anche se il gong finale della sessione di calciomercato è sempre più vicino, entrambi i club devono completare le rispettive rose. In particolare con dei colpi in attacco che farebbero comodo agli allenatori.

La Roma nella giornata di oggi accoglierà un nuovo esterno offensivo, il giamaicano Leon Bailey in prestito dall’Aston Villa. Ma il tecnico Gian Piero Gasperini ha chiesto anche un altro innesto in quel reparto, visto che vuole rivoluzionare una squadra che nell’ultima stagione ha segnato troppo poco rispetto al suo potenziale.

Jadon Sancho, ala inglese in uscita dal Manchester United, sembrava ad un passo dal trasferimento alla Roma, dopo aver ammiccato anche con la Juve. Ma il calciatore classe 2000 sembra preferire la Turchia ed un ingaggio più corposo a livello di stipendio. Per questo i giallorossi stanno virando su altre soluzioni; una delle quali riguarda proprio una possibile operazione di fine estate con i rivali juventini.

Roma, sfumato Sancho si punta su Nico Gonzalez: è un pupillo di Gasperini

Il direttore sportivo romanista Frederic Massara sta vagliando diverse opzioni per l’attacco. Urge un esterno sinistro che possa fare la differenza tra le linee e per questo ruolo la Roma sta cominciando a pensare all’ipotesi Nico Gonzalez. L’argentino è in uscita da tempo dalla Juventus e potrebbe diventare un nuovo obiettivo giallorosso.

Gonzalez è una richiesta specifica, almeno secondo Tuttosport, dello stesso Gasperini che apprezza moltissimo l’ex Fiorentina. Infatti il tecnico lo avrebbe già voluto lo scorso anno con sé all’Atalanta, prima dell’inserimento della Juve. Oggi il profilo potrebbe tornare di moda in casa Roma, trovando il benestare del suo club d’appartenenza.

La Juventus chiede almeno 30 milioni di euro per Nico Gonzalez, così da non fare minusvalenza rispetto al denaro investito lo scorso anno per ingaggiarlo. Eventualmente sarebbe disposta anche a cederlo in prestito oneroso con obbligo di riscatto, dunque con la certezza di cedere l’ala argentina a titolo definitivo.

La Roma farà sicuramente un tentativo per Gonzalez, anche se l’argentino non è l’unico nome. Massara sta seguendo anche Jonathan Rowe del Marsiglia e Fabio Silva del Wolverhampton per completare la rosa. La Juventus invece spera di riuscire a piazzare l’ex viola, così da sfoltire il reparto e tentare un ultimo colpo sulla trequarti. Magari provando a riconsiderare il nome di Sancho dopo il secco ‘no’ alla Roma.