Per quasi 24 ore sarà impossibile muoversi in Italia. Ecco quando sarà tutto fermo nel nostro Paese.

La fine dell’estate potrebbe non solo essere caratterizzata da pioggia e maltempo (come preannunciano le previsioni) ma anche da uno stop che renderà impossibile muoversi. L’Italia sarà in ginocchio perché sarà tutto fermo per quasi 24 ore.

Gli spostamenti saranno difficili non solo per chi deve viaggiare per lavoro ma anche per gli eventuali turisti di fine agosto- settembre o per chi rientra dalle vacanze. Ecco tutto ciò da sapere per non avere disagi nei propri spostamenti.

Tutto fermo in Italia per quasi 24 ore

Sta per iniziare settembre e questo nuovo mese si aprirà con una brutta notizia: sarà tutto fermo per quasi 24 ore e dunque sarà impossibile muoversi in alcune zone della nostra Penisola. Per evitare disagi è meglio conoscere le informazioni più adeguate per spostarsi con serenità.

Settembre si aprirà infatti con uno sciopero dei mezzi pubblici, confermato anche dal Ministero dei Trasporti. A partecipare a questa agitazione saranno i lavoratori del settore ferroviario a livello nazionale, con il coinvolgimento sia dei treni passeggeri, sia dei treni addetti al trasporto merci.

Lo sciopero è stato proclamato dal Sindacato generale di base e comincerà a partire dalle 21 di giovedì 4 settembre e fino alle 18 di venerdì 5. L’astensione dal lavoro riguarderà in particolare il personale di macchina e di bordo del Gruppo ferrovie dello Stato italiane, che richiedono più tutele e sicurezza. Alla protesta potrebbero aderire anche i lavoratori rappresentati dall’Assemblea nazionale Pdm/Pbm, Gruppo Fsi.

Non solo ma alla manifestazione potrebbero aderire anche i lavoratori di Trenord e Trenitalia. A rischio, dunque, la circolazione ferroviaria regionale con probabili ripercussioni importanti sulla città di Milano e sull’hinterland. Non saranno coinvolti invece i dipendenti Atm, per cui il trasporto pubblico locale non è a rischio, quindi metropolitane, tram, autobus e filobus nella città di Milano funzioneranno normalmente.

Dunque gli spostamenti in treno a Milano (e nelle zone limitrofe) potrebbero risentirne a causa di questo sciopero che partirà dalle ore 21 di giovedì 4 settembre fino alle 18 di venerdì 5, quindi andrà avanti per quasi 24 ore. Chi va al lavoro o all’Università in treno potrebbe ritrovarsi di fronte a cancellazioni improvvise, ritardi molto consistenti e collegamenti ridotti.

Consultando il sito di Trenord e Trenitalia, comunque, sarà possibile verificare le fasce orarie garantite e i servizi minimi.