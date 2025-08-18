Nuovo affare tutto milanese in chiave calciomercato. Le due rivali cittadine potrebbero accordarsi per questo trasferimento a breve.

Le trattative e gli affari di calciomercato tra Inter e Milan sono stati, nella storia di questi due club, molto più frequenti e riusciti di quanto si possa pensare. Nerazzurri e rossoneri, rivali storici e cittadini, non hanno mai lasciato che il campanilismo e l’antipatia fra le due tifoserie potessero intaccare le questioni societarie.

Basti pensare al periodo dei tanti scambi alla pari, oppure degli affari che hanno fatto storia da una parte all’altra dei Navigli. Come quando il Milan strappò ai nerazzurri calciatori del calibro di Seedorf e Pirlo, oppure quando l’Inter si assicurò dai cugini rossoneri gente come Collovati o Cassano. Grandi nomi e operazioni più o meno riuscite, che potrebbero avere nuovi stimoli in futuro.

Nelle ultime ore infatti si è tornato a parlare di un’operazione diretta tra le due squadre milanesi. In particolare è l’Inter che avrebbe bussato alla porta di via Aldo Rossi, sede ufficiale del Milan, per provare ad imbastire una trattativa ed assicurarsi un calciatore che non sembra essere più al centro delle gerarchie tattiche di Max Allegri.

Inter, sfumato Koné si vira su un altro mediano: occhi su Fofana del Milan

L’Inter ha cullato il sogno negli scorsi giorni di ingaggiare Manu Koné, forte centrocampista della Roma che sembrava intenzionata ad accettare la proposta da 45 milioni complessivi della squadra di Chivu. I giallorossi però, anche a causa di una rivolta popolare sui social, hanno deciso per ora di dichiarare il francese incedibile.

I nerazzurri sono dunque alla caccia di un nuovo mediano che sappia giocare anche da mezzala, un calciatore capace di dare equilibrio alla squadra. E per riempire questo vuoto, si sta cominciando a guardare all’altro club di Milano. La pazza idea è quella di chiedere al Milan il cartellino di Youssouf Fofana.

Il centrocampista francese è arrivato al Milan solo un anno fa, per 19 milioni di euro dal Monaco. Una stagione di alti e bassi quella del calciatore classe ’99, che dopo gli arrivi in rossonero di Modric, Ricci e Jashari rischia di avere molto meno spazio in vista della nuova annata. Per questo non sarebbe così assurdo pensare ad una cessione onerosa, magari anche all’Inter.

Per ottenere il sì del Milan, Beppe Marotta sarebbe disposto a mettere sul piatto un’offerta da 27 milioni di euro per Fofana. Cifra che garantirebbe anche una plusvalenza ai rossoneri, mentre l’Inter risparmierebbe qualche soldo per tentare l’assalto a Ademola Lookman sul gong del calciomercato.