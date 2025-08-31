Grave infortunio per questo attaccante di livello internazionale. Occasione di mercato last-minute con Vlahovic protagonista.

Manca ormai pochissimo alla scadenza dei termini per completare le trattative di calciomercato. L’estate 2025 sta per andare in archivio e domani, lunedì 1 settembre, almeno per i club italiani suonerà il gong finale. Dalle ore 20:00 in punto non si potranno più depositare nuovi contratti, a meno che non riguardino calciatori svincolati e senza legami con società specifiche.

Si prospettano dunque ultime ore di mercato ricche di colpi di scena, di idee last-minute e di trattative tentate in extremis per risolvere mancanze o problemi in rosa. Una di queste potrebbe riguardare la Juventus, in particolare un calciatore che ad oggi viene considerato ancora un esubero della propria squadra.

Stiamo parlando di Dusan Vlahovic, il centravanti classe 2000 che la Juve durante tutta l’estate ha provato a proporre. Una sua cessione sarebbe l’automatico via libera al ritorno in squadra di Kolo Muani dal PSG, ma ad oggi è tutto fermo proprio perché il serbo non ha ricevuto proposte concrete. Un’ultima chance potrebbe arrivare nelle prossime ore, direttamente dalla Premier League.

Vlahovic, ci prova il Chelsea all’ultimo: la soluzione per l’infortunio di Delap

L’occasione per cedere Vlahovic all’estero arriverebbe direttamente da Londra, sponda Chelsea. Infatti, il club allenato dall’ex bianconero Enzo Maresca, avrebbe messo gli occhi sul numero 9 della Juve, un’opzione venuta fuori nelle scorse ore a causa di un infortunio che ha colpito la rosa dei Blues.

Il Chelsea infatti perderà per 2-3 mesi sicuramente Liam Delap, attaccante ingaggiato in estate dall’Ipswich Town e considerato da Maresca un titolare, sia come prima che come seconda punta. Inizialmente gli inglesi avrebbero provato a richiamare Nico Jackson, ormai però in procinto di firmare con il Bayern Monaco. La soluzione bis si chiamerebbe Vlahovic, pronto a finire al centro dei riflettori di mercato in questi giorni frenetici.

Non è da escludere che dunque dopo Genoa-Juventus di oggi pomeriggio possano intensificarsi i contatti tra i bianconeri ed il Chelsea per l’attaccante 25enne, che sarebbe ben felice di giocarsi le proprie carte sotto la guida di Tudor, anche dopo la rete segnata contro il Parma la scorsa settimana. Ma alla Juve non dispiacerebbe cedere Vlahovic per assicurarsi in extremis il ritorno di Kolo Muani, con cui da tempo c’è un accordo verbale.

Da capire se l’assalto del Chelsea di Maresca possa arrivare con un’offerta a titolo definitivo o inizialmente solo in prestito. Fatto sta che la Juventus e la propria dirigenza è pronta a valutare tutto, senza fare preclusioni.