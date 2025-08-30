Carlos Alcaraz alle prese con un problema muscolare durante gli US Open in corso. Ecco cosa cambia per Jannik Sinner.

Se si potesse scommettere soltanto una moneta da 1 euro, tantissimi appassionati di tennis la giocherebbero su una finalissima agli US Open tra i due tennisti più forti del momento. Ovvero Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che nel 2025 si sono già incrociati nell’atto finale di un torneo in ben 4 occasioni.

Entrambi hanno dato segnali molto positivi e confortanti nei primi turni del torneo Major che si sta disputando a Flushing Meadows. Sinner ha superato agevolmente sia Kopriva che Popyrin, nonostante quest’ultimo fosse considerato avversario insidioso. Ancora meglio ha fatto Alcaraz, che ha già staccato il pass per gli ottavi annichilendo Opelka, Bellucci e infine Darderi.

Occhio però alle condizioni fisiche dei due tennisti. Come sappiamo, Sinner ha dovuto abdicare nella finale recente di Cincinnati per un malessere intestinale, che fortunatamente sembra un lontano ricordo. Alcaraz invece è alle prese con qualche problema, accusato anche durante il terzo turno degli US Open. Un rischio infortunio che potrebbe cambiare l’andamento del torneo.

Alcaraz, dolore al ginocchio durante il match contro Darderi: le condizioni dello spagnolo

Durante il match vinto agevolmente contro Luciano Darderi, lo stesso Alcaraz ha avuto un piccolo passaggio a vuoto. Ovvero quando nel secondo set ha restituito un break di vantaggio al suo avversario e, subito dopo, ha chiamato un time-out per ricevere cure mediche.

Tutta colpa del ginocchio dolorante di Alcaraz, il quale ha dovuto fermare per qualche minuto il match e rimettersi in sesto, proprio per via dell’articolazione traballante. In campo inizialmente è sceso il gelo, visto che lo spagnolo ha sempre avuto qualche problemino di troppo con le ginocchia, ma poi il numero 2 al mondo è tornato a fare il suo gioco ed ha vinto il terzo set in maniera schiacciante.

Quali sono le reali condizioni di Alcaraz? Le dichiarazioni dello stesso in conferenza stampa hanno chiarito il tutto: “Durante il game in cui ho perso il servizio nel secondo set, ho sentito qualcosa di strano al mio ginocchio sull’ultimo punto. Tuttavia, non avevo più nessun dolore già dopo 5-6 punti. Ho chiamato il fisioterapista a scopo precauzionale e mi sono fatto massaggiare. Non ho sentito più alcun fastidio fino alla fine del match e credo non sia nulla di serio”.

Niente di preoccupante dunque per Alcaraz, magari solo un lieve affaticamento da tenere sotto controllo. Il percorso del talento di Murcia continua imperterrito, in attesa della risposta di Sinner quest’oggi, quando sfiderà Shapovalov nel terzo turno.